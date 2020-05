Garantía estatal de fondo para PYME tendría que ser respaldada por cartera de créditos

Macro

El vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Pablo Terrazas, asistió hoy a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados donde entregó más detalles de la idea.

Nuevos detalles del fondo para las PYME que sería principalmente financiado por las AFP se conocieron esta tarde.

El vicepresidente ejecutivo de la Corfo, Pablo Terrazas, asistió a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados donde indicó que la idea es que este fondo cuente con una garantía estatal que sería respaldada por la cartera de créditos.

"La Corfo ofrecería una garantía parcial y temporal porque sería del 80% y por un período de un año sobre la cartera de crédito entregada en prenda por las instituciones financieras no bancarias a financistas. La garantía estatal sirve para atraer financiamiento del sector privado a las entidades no bancarias y la cartera recibida en prenda mitiga el riesgo para los financistas privados y Corfo", explicó Terrazas.

En ese sentido, indicó que lo que se pide a cambio para que la Corfo también pueda tener un resguardo, es que la persona que preste los recursos a la institución financiera no bancaria, deje en prenda un porcentaje que supla el 80%. "Lo que buscamos es que la persona que preste, se pueda pagar primero con la prenda que le está dejando como colateral la institución financiera no bancaria. La garantía estatal sólo cubre riesgo para los financistas de la institución, no el riesgo de los originadores de créditos.

En este sentido, la institución financiera no bancaria asume el 100% del riesgo. Además, no es ella la que podría después cobrar a la Corfo la garantía", aclaró.

El ejecutivo señaló que la idea se ha conversado con las distintas instituciones y que están en condiciones para hacerlo. "Actualmente, ellos tienen facturas, por si decirlo de alguna manera, para dejar en prenda, a cambio de que les den liquidez", precisó.

El riesgo de la garantía para Corfo se mitigará a través de cuatro resguardos. Uno es el patrimonio y clasificación de riesgo de las instituciones elegibles para recibir la garantía. "En el momento que un tercero le quiera pasar recursos a una institución financiera no bancaria, nosotros vamos a exigir requisitos de elegibilidad de esas instituciones", sostuvo Terrazas.

Otro es la participación de financistas privados que asumen parte del riesgo del crédito a la institución y otro es la cartera estructurada de créditos PYME en prenda. "El que le presta a la institución no bancaria, tiene que exigir una prenda, un porcentaje del crédito tiene que estar prendado", indicó.

En último resguardo es que Corfo pagará garantía luego de liquidar la cartera en prenda, y podrá continuar con acciones legales contra la institución.

La garantía Corfo estará disponible para varias entidades financieras como las AFP, Fondos de inversión, compañías de seguros, Bancos y vehículos como fondos, préstamos, créditos sindicados, entre otros.

"Esto es algo inédito e innovador que estamos viendo desde la Corfo. Es una forma distinta de asegurarles liquidez a instituciones financieras no bancarias. Todo sería bajo un sistema de mucha información y transparencia para que todos podamos conocer cuáles son las instituciones que estarían clasificando y las condiciones de los créditos que estarían otorgando", destacó el ejecutivo.