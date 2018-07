Gasto fiscal se desacelera al cierre del segundo trimestre y se frena el alza de la deuda

Macro

Cifra supera en más de un punto la proyección de Hacienda para el total del año (4,5%). La inversión repuntó 3,6% entre abril y junio.

La economía chilena ha mostrado un alto dinamismo en lo que va del año, con una expansión que supera el 4% entre enero y mayo, y con expectativas de que dicho ritmo se mantenga relativamente estable en la segunda parte del año.

En la misma línea se ubica el gasto público. Según publicó ayer la Dirección de Presupuestos (Dipres), en el primer semestre del año los desembolsos del Fisco se incrementaron 5,7%, cifra que se ubica más de un punto sobre la meta del Ministerio de Hacienda (4,5%) para el crecimiento del erario fiscal este año.

Esto implicará que el grado de avance en la ejecución de recursos públicos deberá desacelerarse en el segundo semestre.

De todas maneras, entre abril y junio -primer cuarto en el que el gasto fue ejecutado por el nuevo gobierno- se mostró una leve desaceleración en comparación al primer trimestre -que correspondía a la administración de Michelle Bachelet.

Entre enero y marzo, el gasto del aparato estatal avanzó 5,9%, versus el 5,4% del segundo trimestre.

En comparación al mismo período de años previos, el sector público muestra el mayor avance acumulado en los últimos tres años, desde el 8,4% del primer semestre de 2015.

Impulso minero

En el período, los ingresos públicos se expandieron 6,5% en doce meses, de la mano de un avance de casi 190% de la tributación de la minería privada y de un 105% de los traspasos de Codelco al Fisco.

Esto, impulsado por un precio del cobre que promedio US$ 3,14 por libra entre enero y junio, mientras que en el mismo período del año pasado se cotizó en apenas US$ 2,61 por unidad.

Por el lado de los gastos, los destinados a personal se aceleraron entre abril y junio, creciendo 7,9% desde el 5,1% del primer cuarto del año. Al primer semestre, acumularon un alza de 6,5%.

Los gastos operativos (bienes y servicios de consumo) también apuraron el paso en el período, mejorando 11,6% desde el 3,4% en el período enero-marzo. A la fecha, el aumento llega a 7,6%.

El gasto en capital -destinado a inversión pública, por ejemplo- mantuvo la senda de recuperación al subir 2,6% entre enero y junio, de la mano de las transferencias de capital (avance de 9,1% en el año), mientras que la inversión se contrae 4,2% en el acumulado, pese a un crecimiento de 3,6% entre abril y junio.

A la fecha, se ha ejecutado el 46,7% del Presupuesto aprobado por el Congreso, el nivel más alto desde por lo menos 2011.

Se contiene la deuda

Al primer semestre del año, el sector público acumula un déficit efectivo equivalente a 0,1% del PIB, una décima menos que lo registrado hace doce meses.

Respecto a la deuda pública, el gobierno logró contener levemente su incremento, cerrando junio con un stock equivalente a 23,1% del PIB, cuatro décimas por debajo de lo anotado al cierre del primer trimestre.

El monto total de la deuda bruta ascendió a US$ 69.000 millones en el período.

Mayoría de programas insuficientes tuvo evaluación previa

Casi la mitad de los programas que no tuvieron una evaluación de diseño previa entre los años 2014 y 2017 terminaron con una calificación de insuficiente en su análisis posterior. Así lo reveló ayer el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, ante la comisión que se conformó para investigar el tema.

Y mientras el 49% de los programas cuestionados no tuvo un examen ex ante; en el otro lado, de los que sí lo enfrentaron el 51% -14 programas- obtuvieron una evaluación posterior también deficitaria.

Otro de los resultados presentados por el director, se refirió a los efectos presupuestarios en las iniciativas dependiendo de su evaluación, donde se mostró que en los años 2012, 2014 y 2015, se permitió el aumento de gasto para programas considerados con desempeño insuficiente.

El aumento de recursos registrado se explica por rediseños sustantivos realizados con posterioridad a la respectiva evaluación. Fue el caso de Becas de Educación Superior , el Sistema Integrado de Subsidio Habitacional DS1 y el aumento de cobertura del Programa de Jardines Infantiles de la JUNJI.

Cerda concluyó que la Dipres tiene como desafíos aumentar las exigencias de mejora, redefinir trayectorias a evaluar en los programas.