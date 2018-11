Gerente del Central aboga por integrar las estadísticas: “Hoy existen bases de datos con enorme potencial pero están aisladas”

Macro

“La tragedia de los datos solitarios” fue el tema que puso en la mesa el economista, quien advierte espacio para mejorar el análisis en el país.

Con apenas unos tres meses como gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, Elías Albagli no ha pasado inadvertido. “La tragedia de los datos solitarios”, como llamó a la ponencia que presentó en octubre del año pasado en la segunda Conferencia Estadística organizada por el ente autónomo, lo puso en el medio de uno de los temas que hoy inquietan al mundo de los técnicos.

Y, de paso, avaló la pasión de este ingeniero comercial y magíster en Economía Financiera de la Universidad Católica, y doctor en Economía de la Universidad de Harvard por las cifras que ya había evidenciado en sus tareas anteriores en el organismo.

De hecho, escaló en el Central de la mano del entonces gerente de Estudios, Alberto Naudón, quien quería un “ratón de biblioteca” como gerente de Modelación y Análisis Económico, cargo al que llegó en diciembre de 2014. En junio pasado sucedió al hoy consejero antes de que el área fuera dividida entre la gerencia que hoy encabeza Albagli, y la División de Política Financiera, a cargo de Solange Berstein.

Pero el foco de atención de Albagli no son los índices en sí mismos, sino que la utilidad de los cruces de cifras y el aporte a las políticas públicas, como lo reflejan las respuestas que accedió a entregar a Diario Financiero vía correo electrónico, previa aclaración de que las opiniones dadas “son mías y no reflejan necesariamente la visión del Consejo”.

“Los sistemas estadísticos enfrentan desafíos no solo en Chile, sino en el mundo”, parte diciendo para luego advertir que existe una transformación relevante en la actividad económica en respuesta a la globalización y la economía digital.

“Eso requiere una respuesta igualmente vigorosa y rápida en cómo esta actividad se mide, procesa, e informa el proceso de decisiones de política económica”, afirma el ingeniero comercial.

En el caso de Chile, enumera, un segundo desafío importante es dimensionar de manera adecuada el importante flujo inmigratorio que hemos recibido en los últimos tres a cuatro años, cuya magnitud -plantea- va mucho más allá de lo previamente anticipado, y pone como desafío prioritario entender las características de los inmigrantes, de manera de enfrentar mejor los desafíos en materia de políticas públicas.

Pero hay un tercer desafío a juicio del ejecutivo, uno en que focaliza su atención: “La integración de la información administrativa que existe actualmente respecto a distintos aspectos del quehacer económico de familias y empresas. Hoy existen bases de datos con un enorme potencial para el análisis y diseño de políticas públicas, las que sin embargo permanecen ‘aisladas’ en los respectivos organismos que las levantan y, por ende, de impacto muy limitado”.

A modo de ejemplo, señala, uno se puede preguntar si son útiles los programas de capacitación en el desempeño en el mercado laboral de sus beneficiarios.

Albagli plantea que la referida información está registrada en los organismos del Estado que las administran, como el Ministerio de Trabajo en este caso. “La dificultad reside en evaluar los efectos de estos programas, en términos de sus efectos en los ingresos de sus beneficiarios, la estabilidad de sus empleos, y/o el tiempo que permanecen sin empleos formales al transitar entre distintas empresas. Pero… ¿existe esa información? Claro que sí. El Servicio de Impuestos Internos (SII)rigurosamente guarda los registros de remuneraciones de personas, lo que permite hacer un seguimiento, conocer sus salarios, períodos de transición entre un empleo y el siguiente, etc”, afirma.

En este caso, enfatiza, “es evidente que, para efecto de la evaluación de distintos programas de capacitación, ambas bases de datos aisladas son completamente inútiles, mientras que juntas tienen un enorme potencial”.

- ¿En qué línea se puede avanzar?

- Para entender mejor distintos fenómenos económicos, es crucial avanzar en la coordinación y consolidación de los registros administrativos ‘aislados’ en un repositorio centralizado de información, al cual puedan a su vez acceder distintos organismos del estado. Idealmente debiera estar disponible para institutos de investigación y académicos. Los países que han avanzado en esta dirección se han visto enormemente beneficiados.

Lo clave es que esta centralización de información es plenamente consistente con mantener protegidos los datos personales de cada individuo, y por tanto no debe asociarse mecánicamente a un mayor riesgo de pérdida de confidencialidad.

- ¿Cuál o cuáles son los modelos a seguir?

- En esto existe un campeón mundial indiscutido: Dinamarca. La ley danesa contempla que su instituto de estadísticas tiene la facultad y obligación de consolidar las distintas bases de datos administrativas recolectadas por los organismos públicos. Una vez que estas bases de datos están consolidadas, el instituto las pone a disposición para consulta pública.

Sin duda, la economía danesa es una de las más estudiadas (en términos de trabajos académicos per cápita) del mundo. Esto porque el diseño de su sistema estadístico y riqueza de sus datos es tan atractivo que no solo es interesante para investigadores daneses, sino que para instituciones y académicos de todo el mundo.

- En términos comparativos, ¿cómo es la calidad de las estadísticas en el país?

- De acuerdo a los instrumentos que permiten evaluar la calidad de las estadísticas de los países miembros de la OCDE, además del Fondo Monetario Internacional, se observa un nivel de cumplimiento satisfactorio según estándares internacionales, en particular las estadísticas monetarias, de cuentas nacionales, y balanza de pagos.

La calidad y cantidad de las bases de datos administrativas que existen hoy en el país es excelente respecto de países donde aún muchos trámites tributarios ocurren offline, y/o en lugares donde los individuos tienen múltiples identificadores que impiden juntar distintas bases de datos. Sin ir más lejos, en torno al 60% del cálculo del Imacec por parte de las cuentas nacionales se construye en base a registros administrativos, destacando el uso de información del SII. Sin embargo, aún tenemos un gran trecho para avanzar.

"Costo de usar datos administrativos es bajo respecto de otras fuentes"

Elías Albagli asume que su propuesta de centralizar la información de los registros administrativos supone riesgos, principalmente relacionados con la privacidad de los datos. Sin embargo, advierte que "la alternativa (diversos sistemas de recopilación, mantención y protección de información, con protocolos no uniformes o simplemente inexistentes) es marcadamente más vulnerable que uno centralizado y bien resguardado.

Además, afirma que "el costo de utilizar datos administrativos es comparativamente bajo respecto de otras fuentes de información estadística, que requieren diseñar un marco muestral, trabajo de terreno, etc".

Aclara que eso "no quiere decir que no haya que hacer encuestas, pero sí requiere replantearse cuál es la mejor manera de que estas dos fuentes de información se combinen de manera complementaria."

Una manera de calibrar este equilibrio, para él, radica en dar "un mayor foco a las encuestas para medir aspectos donde las cifras administrativas tienen limitaciones, como en el empleo informal, por ejemplo".

¿Cómo avanzar en esta materia en Chile? "Es crucial que los organismos públicos entiendan el enorme beneficio que implicaría contar con esta información consolidada. El paso siguiente sería trabajar en la coordinación entre distintos organismos del Estado para lograrlo, o alternativamente, designar a alguna institución que tenga la potestad de consolidar dicha información, como en el caso de Dinamarca. Cómo hacer esto, por cierto, es una materia que escapa el marco de competencias del Banco Central de Chile".