Gobierno anunciará mañana nuevas medidas para reactivar la economía

Ministro Fontaine detalló que en el caso de la cartera de Economía serán iniciativas dirigidas a fortalecer el emprendimiento. Firma electrónica y venta de medicamentos en comercios distintos a farmacias estarán también entre iniciativas.

El gobierno intentará este lunes darle nuevos aires a la economía nacional a través del anuncio de un nuevo paquete de medidas. El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, junto al de Hacienda, Felipe Larraín, y al de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, darán a conocer en conjunto las acciones que se sumarán a las comunicadas a fines de junio.

En conversación esta mañana en el programa de T13 Mesa Central, Fontaine anticipó que en el caso de Economía serán iniciativas dirigidas a fortalecer el emprendimiento. En total son 26 iniciativas, de las cuales 15 corresponden a modificaciones reglamentarias mientras que el resto será por la vía legal.

De ellas, destacan la eliminación de barreras para la venta de medicamentos sin recetas en locales comerciales -diferentes a farmacias-, que cuenten con ciertos estándares de seguridad e higiene. Esto, a juicio del secretario de Estado, elimina barreras a la competencia y protege al consumidor.

Una segunda acción tiene relación con fortalecer los programas Corfo que dan garantías a los préstamos a las Pymes y en la línea de innovación de repotenciar el Programa Start Up Chile .

En la dimensión legislativa, el ministro Fontaine comentó que hará algunas indicaciones para mejorar el proyecto de ley de firma de electrónica, la que considerá fundamental para agilizar trámites.

El secretario de Estado subrayó que estas acciones se enmarcan en la agenda proemprendimiento que busca "facilitar y simplificar la vida del emprendedor" en términos generales.

La marcha de la economía

Respecto a las expectativas en cuanto a la marcha de la economía comentó que si bien el crecimiento de 2018 y de lo que va de este año es el doble de lo registrado en la administración de Michelle Bachelet, sostuvo que estás cifras no lo dejan satisfechos.

"No es que las cifras de la economía estén fallando, lo que ocurre es que hay pesimismo por la marcha de la economía mundial", afirmó.

Al referirse a las expectativas que generó el mensaje de "tiempos mejores", el ministro dijo entender que "la gente nos pide más...". Y agregó: "Yo me auto exijo más, estos resultados no me dejan satisfechos...lo importante es que estamos teniendo resultados".

Lo importante, acotó, es que el gobierno está tomando las medidas necesarias para enfrentar los embates externos, partiendo de la base que la economía chilena está sana.