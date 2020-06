Gobierno desecha idea de incluir a la construcción privada entre las actividades esenciales que pueden operar durante la cuarentena

Macro

En seminario organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, el ministro de Economía, Lucas Palacios, aclaró que lo primero es controlar los contagios antes de reiniciar obras durante las cuarentenas.

De manera directa y sin rodeos, este miércoles el ministro de Economía, Lucas Palacios, señaló que el Gobierno no está contemplando incorporar a la construcción privada como parte de las actividades esenciales con el propósito de reanudar obras durante las cuarentenas.

“Nosotros tenemos a la infraestructura pública dentro de lo que hemos definido en el instructivo de desplazamiento como una actividad esencial. En sectores de cuarentenas todavía no hemos dado el paso para incorporar a la construcción como una actividad esencial. Y no es porque no existan los protocolos -están y se han cumplido- pero necesitamos que se genere contención en el nivel de contagio para poder ir incorporando nuevas actividades a la economía”, señaló durante el seminario Construyendo País organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

En el contexto del panel “Con el foco en la reactivación y el Empleo”, Palacios manifestó que “mientras antes podamos salir de las cuarentenas, mientras antes la gente comprenda que cuidándose a sí mismo también cuida a los demás vamos a poder ir reactivando a esos sectores que son importantes para la economía, para la vida de las personas y de las familias”.

Tras esto, el titular del gremio constructor, Patricio Donoso, reiteró que la finalidad del plan de reactivación del gremio -en el que se contempla la continuidad de las obras en ejecución-, "no fue hacer una acumulación de propuestas, sino que la esencia fue aportar al debate".

"Las últimas características de este plan, es que fueran proyectos que estuvieran en línea de ejecución, aquí hay un sentido de urgencia, focalizamos proyectos que ya están en su línea de desarrollo y que depende de la toma de una decisión para su ejecución o de la voluntad en caso de quién sea el tomador de decisión (...) Creemos que esto es un aporte, que se pone a discusión y a comentarios, ya lo estamos socializando con distintos actores para enriquecerlo", recalcó Donoso.

Otro flanco que abordó fue el objetivo de reducir el número trabajadores esenciales que circulen durante las restricciones sanitarias. Para ello, se aplicará una fiscalización focalizada en aquellas empresas que soliciten los permisos colectivos. A su vez, dado que el delivery es una de las actividades esenciales -independiente del producto- agregó que ahí la vigilancia del cumplimiento de protocolos se hará en los puntos de los puntos de distribución para evitar aglomeraciones.

Pensiones

En la actividad, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, fue consultada respecto a la discusión en torno a la reforma previsional, tema que se retoma hoy en la comisión de Trabajo del Senado.

Consultada respecto a si es recomendable retomar o no el debate en el contexto actual, la secretaria de Estado señaló que "el tema de las pensiones es una necesidad imperiosa de revisar, y es muy importante que nosotros avancemos, porque hay un consenso absoluto respecto a que es necesario hacer ciertas modificaciones al sistema para poder garantizar mejores pensiones", sostuvo.

En relación a la discusión de aumentar o no la tasa de cotización, la ministra reiteró que es un tema que debe abordarse, pero que lógicamente bajo el contexto actual es complejo.

"Si hoy día es el momento para aumentar la tasa de cotización de cargo al empleador, la verdad es que viendo las tasas de desempleo que se están estableciendo y la necesidad de reactivación puede ser que no sea lo más correcto, pero eso no quiere decir que uno no pueda hacerse cargo del debate y a lo mejor plantear una mayor transición", sostuvo Zaldívar.