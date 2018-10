Gobierno explora acuerdo con bloque DC-PR para aprobar ley de presupuesto 2019

Macro

Presidente de la comisión de Hacienda expuso las dudas sobre el eraro que persisten en el bloque falangista. La idea es evitar reducción en ciertos temas.

Una clara señal de búsqueda de acuerdo entre la oposición y el gobierno se constató ayer en La Moneda, cuando hasta la oficina del ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, llegó el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini (DC), para explorar un acuerdo que permita viabilizar la aprobación del presupuesto 2019 que se discute en el congreso.

Si bien fuentes que participan en las conversaciones indican que la idea es llegar a un entendimiento con gran parte de la oposición, la delantera la tienen los parlamentarios de la DC y el PR, que ya han sostenido reuniones con el titular de Hacienda, Felipe Larraín -presente también ayer en la cita- para plantear sus temas y avanzar en un borrador que dará forma al protocolo que tradicionalmente se firma en forma paralela al despacho del erario nacional.

Al término del encuentro en La Moneda, Lorenzini explicó que expuso las dudas que hay en la DC y PR sobre la distribución de fondos en regiones, donde hay mucha disparidad en la entrega de recursos; en adultos mayores no hay subsidio en algunas regiones pero sí en otras y eso discrimina; hay zonas que reclaman que las paltas de Serviu están disminuidas; lo mismo en la cultura, se necesita más recursos y para investigación y desarrollo”.

Adelantó que empezaron a resolver temas en medioambiente y seguridad pública, entre otros.

El parlamentario manifestó que “si no hay espacio para un entendimiento no hay presupuesto. Lo han reconocido los ministros, este es un presupuesto de todos los chilenos, no de un gobierno o de políticos, por tanto, tenemos que ponernos de acuerdo y si hay espacio lo veremos la próxima semana”.

El ministro Larraín informó que “estamos enfocados en presupuesto y reforma tributaria, se nos han hecho una serie de planteamientos, estuvimos la semana pasada con la bancada DC y la Radical, el gobierno tiene buena disposición para ver qué margen de maniobra hay en los distintos temas que se nos han planteado y concurrir a un acuerdo en la discusión del presupuesto como ha ocurrido en todos los gobiernos”.

En paralelo, los parlamentarios de oposición integrantes de las subcomisiones de presupuesto se han reunido para elaborar un documento a presentar al Ejecutivo que en las partidas donde hay disminución de recursos se pueda revertir esa situación con los fondos que contempla la glosa del Tesoro Público y así evitar reducción en programas que consideran esenciales.

Reforma tributaria

Sobre la reforma tributaria, Larraín dijo que el compromiso es “que la primera quincena de enero se votaría la idea de legislar y la idea es sacarlo a principios de marzo de la discusión en particular” desde la comisión de Hacienda.

En este punto, Lorenzini planteó que “con las más de 60 audiencias, la aspiración a que se votara en diciembre no hay cómo cumplirla, viene el reajuste del sector público y otros proyectos”.