Gobierno pide a ministerios recortar 5,5% gastos para financiar proyectos

Macro

Ahorros permitirán solventar US$ 140 millones en gasto. Reasignaciones aportarán US$ 181 millones adicionales.

En el marco de la presentación del nuevo escenario macro y fiscal para el próximo año, el director de Presupuesto, Rodrigo Cerda, informó el financiamiento de la denominada nueva Agenda Social del Ejecutivo, que implicará un costo fiscal de US$ 1.200 millones para el próximo año.

Aquello se deriva de US$ 510 millones para solventar el alza en las pensiones básicas, US$ 106 en las iniciativas que reducirán el precio de los medicamentos, US$ 306 millones para el nuevo ingreso mínimo garantizado y US$ 350 millones del plan de reconstrucción tras los desmanes a lo largo del país.

El costo se financiará de la siguiente manera: US$ 600 millones de mayores desembolsos fiscales, US$ 322 millones de reasignaciones y recortes presupuestarios y US$ 350 millones en gasto asociados a reconstrucción, vía capitalización del Metro de Santiago.

En el detalle, Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) solicitaron reasignar US$ 181 millones en recursos desde ministerios para poner a disposición del nuevo plan social. Aquello tocará a 19 partidas, siendo el mayor monto en Educación con US$ 52,4 millones, seguido de Obras Públicas con US$ 44,6 millones, y Economía con US$ 21,1 millones.

Las reasignaciones afectarán a la Presidencia de la República, al Servicio Electoral (Servel) y al Ministerio Público, además de las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda, Educación, Justicia, Defensa, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Minería, Vivienda, Segegob, Desarrollo Social, Segpres, Medio Ambiente y Deportes.

Adicionalmente, Teatinos 120 solicitó al aparato estatal aplicar un recorte parejo de 5,5% a todas las partidas del Gobierno Central por conceptos de gasto en bienes y servicios de consumo, con lo que se buscan ahorros por US$ 140,9 millones.

Esto no aplicará para la cartera de Salud ni al Servicio Nacional de Menores (Sename), dependiente del Ministerio de Justicia.

Defensa liderará los recortes presupuestados, con US$ 33,8 millones. Luego le siguen Justicia con US$ 26,2 millones, Interior con US$ 24,5 millones, Educación con US$ 11 millones, y Trabajo con US$ 10,7 millones.

Ingresos de la reforma tributaria

El nuevo escenario fiscal y macroeconómico propuesto por la cartera no considera los ingresos provenientes del proyecto de reforma tributaria para 2020.

A fines de septiembre, se produjo una polémica entre el presidente de la comisión mixta de Presupuestos, Ricardo Lagos Weber (PPD), y el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, debido a que se contabilizaron casi US$ 400 millones en ingresos del proyecto, el que aún está en trámite en el Congreso. Aquello derivó en un requerimiento al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) para que determinara si era correcto contabilizar como gasto ingresos de un proyecto de ley en trámite.

El nuevo escenario fiscal incorpora la ejecución presupuestaria de septiembre y los nuevos supuestos macroeconómicos tras los desmanes en el país.