Gobierno revela cuánto recaudará por el mayor PIB que generará la reforma tributaria

Macro

A la fecha, el Ejecutivo no había explicitado cuánto más ingresarán a las arcas públicas debido al mayor crecimiento económico.

por sebastián valdenegro

Uno de los ejes del debate de la reforma tributaria es la recaudación adicional que generará para el Fisco. Según el informe financiero elaborado por la Dipres, en régimen los cambios al sistema impositivo que contempla el gobierno recaudarán US$ 428 millones por año.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ha enfatizado que dichas estimaciones son “conservadoras”, ya que no consideran el impacto en la recaudación fiscal del mayor crecimiento económico.

El gobierno por primera vez devela dicha interrogante. Un estudio elaborado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) calcula que la mayor expansión económica, derivada de los cambios propuestos al sistema impositivo, generaría recursos fiscales adicionales por entre US$ 360 millones y US$ 480 millones cada año. De esta forma, la recaudación neta en régimen del proyecto podría empinarse a alrededor de US$ 900 millones cada año.

¿Cómo se llega a dicha cifra? El reporte toma como antecedente documentos de Hacienda en los que se prevé que la modernización tributaria aportará entre 0,6 y 0,8 punto porcentual extra al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cada año, al momento de estar en plena vigencia.

“Si se considera que un punto adicional en el crecimiento genera una mayor recaudación de US$ 600 millones, el proyecto de modernización tributaria generaría un aumento de entre US$ 360 millones y US$ 480 millones por año en la recaudación fiscal”, señala el reporte.

De hecho, el documento agrega que dicha proyección no considera el efecto transitorio que generaría la depreciación semi instantánea, régimen que estará vigente durante dos años y con beneficios diferenciados para La Araucanía respecto al resto de las regiones. El texto enfatiza que dicho beneficio “aumentaría en al menos 0,6 punto porcentual adicional el PIB durante los dos primeros años del proyecto en régimen, con lo cual se recaudarían US$ 360 millones adicionales”.

Boleta electrónica

El reporte, titulado “Modernización tributaria: la boleta electrónica y su impacto en más recaudación”, centra el análisis en dicho mecanismo, el que ha sido cuestionado por parte de la oposición.

Esto, debido a que los US$ 833 millones que le costará al Fisco la reintegración del sistema tributario serán compensados, principalmente, a través de la obligatoriedad de la boleta electrónica, la que –calcula Hacienda- recaudará en régimen US$ 1.100 millones.

“Es importante mencionar que tanto las estimaciones del informe financiero como las mejoras en fiscalización que conlleva la iniciativa han sido validadas por el Servicio de Impuestos Internos (SII)”, comienza asegurando la Segpres.

El análisis cita los argumentos utilizados por el director del SII, Fernando Barraza, en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, cuando aludió a reportes para dar cuenta de la proyección de ingresos fiscales por la boleta electrónica. Estos son los estudios de Dina Pomeranz (2010) y otro del SII de 2016 sobre los resultados del uso del denominado método de punto fijo para fiscalizar a las micro y pequeñas empresas, mediante el impacto en los débitos por boletas. También se alude a los US$ 1.700 millones en ingresos a raíz de la implementación de la factura electrónica, más del doble que lo anticipado.