GPM recomienda al Banco Central mantener la tasa de interés por un período prolongado

Macro

Los expertos creen que el instituto emisor mantendrá la TPM en su nivel actual hasta el final del 2022.

El Grupo de Política Monetaria (GPM) recomendó al Banco Central mantener la tasa de interés en su mínimo técnico actual de 0,5% en la reunión que el emisor sostendrá mañana y el miércoles.

"En el actual contexto, el GPM recomienda mantener la Tasa de Política Monetaria, en su nivel actual de 0,5% y mantenerla por un tiempo prolongado" dijo Carlos Budnevich, economista e integrante del grupo asesor.

Además, Budnevich agregó que, pese a que la variación mensual del IPC en los últimos meses ha sido más elevada de lo previsto, no cree que se vayan a desarrollar presiones inflacionarias importantes en un horizonte de hasta dos años.

Su par en el grupo, Tomás Izquierdo, coincidió con él y señaló que no esperaba ver algún movimiento en la tasa de interés por al menos dentro de los siguientes 24 meses, debido a que este no es un ciclo económico normal y no ve que existan, en un periodo cercano, shocks en los precios que mantengan en el tiempo una presión inflacionaria.

Respecto de la vacunación contra el Covid-19, Izquierdo comentó que ha sido un proceso más lento de lo esperado, pero que traerá consigo una contención en la capacidad de contagio del virus y eso gradualmente ayudará a la normalización de la economía.

En esa misma línea, el integrante del GPM, Juan Pablo Medina, destacó que luego de una vacunación más masiva, y tras conocer la enfermedad, el país estaría mejor parado en caso de recibir una segunda ola de contagios, por lo que el dinamismo de la economía podría ser mayor.

Finalmente, en cuanto a la recuperación económica, los economistas concordaron en que sería lenta y mostraron preocupación en materia de empleo debido a la baja inversión, una gran capacidad ociosa y por el traspaso de las personas que trabajaban en el sector de servicios y que se han movido hacia un trabajo informal.