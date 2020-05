GPS: proyectos a cinco años apenas crecen en medio de la pandemia

Macro

Catastro de abril del Ministerio de Economía registra un avance de 1% en comparación al reporte de marzo.

Un total de US$ 68.969 millones sumó al cierre de abril la cartera de proyectos de inversión previstos en el país para los próximos cinco años que monitorea el Ministerio de Economía.

Se trata de un monto sólo 1% superior a lo observado en marzo, mes en el cual se comenzó a notar en Chile las consecuencias de la propagación de la pandemia de coronavirus, incluido el debut de las medidas de confinamiento que se han acentuado en las últimas semanas.

De las 226 iniciativas que contempla el catastro que elabora la oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), 95 se encuentran en etapa de construcción, mientras que 77 ya han avanzado a los procesos de tramitación sectorial y 44 están en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En tanto, diez están en la fase de preinversión.

Por año, el presente ejercicio es el que concentra la mayor cantidad de recursos asociados a obras en desarrollo por más de US$ 100 millones, acaparando el 27,9% del total.

Por actividad económica, la minería lidera con US$ 28.709 millones distribuidos en 35 proyectos. Le siguen energía con US$ 15.596 millones divididos en 74 iniciativas e infraestructura con US$ 13.967 millones repartidos en 52.

El sector inmobiliario y la industria registran los menores montos con US$ 8.349 millones y US$ 2.348 millones, respectivamente.

El informe señala que la materialización de los proyectos generará 161.032 puestos de trabajos directos en la fase de construcción, mientras que cuando entren en funcionamiento se sumarán otros 310.984 entre directos e indirectos.

De las obras que ingresaron al SEIA, destacan Puerto Exterior por US$ 3.360 millones y el minero Fenix Gold por US$ 1.000 millones.

En etapa de construcción dos fueron los que iniciaron esta fase: Parque Eólico Renaico 2, en la Región de la Araucanía y La Coipa Fase 7 ligado al rubro minero en la Región de Atacama. El primero involucra recursos por US$ 176 millones y el segundo US$ 225 millones.