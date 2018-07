Grandes empresarios industriales piden reunión con embajador de EEUU, preocupados por guerra comercial

Macro

Bernardo Larraín Matte dijo que "los temas se resuelven conversando en instancias multilaterales y no haciendo acciones unilaterales para poder aumentar el poder de negociación".

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, informó esta mañana que solicitó una reunión a la embajada de Estados Unidos para hacer presente la preocupación por la serie de medidas arancelarias generadas por ese país que están impactando en la economía local y global.

Larraín Matte explicó que "le pedimos como Sofofa una reunión a la embajada de EE.UU. para manifestarle la preocupación del sector privado chileno. La fecha definitiva está en proceso de agendarse, porque el embajador está fuera de Chile" y la idea de conversar con ellos es porque "el que ha iniciado esto es el gobierno de EE.UU. por eso manifestarle la preocupación y la importancia de las instancias multilaterales, eso es importante decirlo como sector privado chileno".

El directivo empresarial indicó que "una economía inserta al mundo como la chilena por supuesto que tiene impacto ¿cuál será? Dependerá de cuánto dure esta guerra comercial. Todos los países tenemos que hacer el punto que, por muy pequeños que sean, los temas se resuelven conversando en instancias multilaterales y no haciendo acciones unilaterales para poder aumentar el poder de negociación, eso no nos parece que es el camino, eso trae ruido e impactos directos e indirectos".

Junto con valorar que el gobierno haya constituido un equipo de trabajo para monitorear el tema, volvió a insistir en una reducción de impuestos para el sector privado como una medida de hacer más competitiva nuestra economía. "Somos una economía inserta en el mundo y para paliar los efectos de estos nubarrones -que siempre ocurren- Chile debe ser un país muy competitivo por ejemplo en materia tributaria, y lo hemos dejado de ser, por ejemplo, el 100% de los países OCDE han bajado la tributación a las empresas y sólo Chile la ha subido en un 60% en los últimos 15 años".

Al recordarle que el Presidente Piñera ya zanjó el tema al señalar que por ahora no se modifica la tasa a las empresas indicó que "el deber de las instituciones empresariales es poner los temas para el largo plazo, por supuesto que un presidente debe equilibrar muchos objetivos y está condicionado por el proceso político, cuando un gobierno no tiene mayoría en el parlamento el rol es distinto, pero como gremio empresarial no debemos dejar pasar que en el contexto de la guerra comercial es relevante que Chile vuelva a ser un país muy competitivo para la inversión tanto local como extranjera".

