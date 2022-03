Grau compromete cambios con “certidumbre” y pone nota de alerta sobre crecimiento en 2023

Macro

Dijo que el primer proyecto que probablemente enviarán el Congreso será de apoyo a las MiPyme por alza de salario mínimo, en abril.

Un llamado a seguir invirtiendo en Chile realizó este martes el ministro de Economía, Nicolás Grau. El secretario de Estado afirmó que "hacer cambios sociales y económicos no debe ser sinónimo de incertidumbre", y planteó que "la clave acá es cambio, pero con certidumbre, con una hoja de ruta clara que dé certezas a los distintos inversionistas".

En un seminario organizado por la Fundación Chilena del Pacífico, afirmó que las nuevas autoridades deberán generar condiciones favorables para la inversión extranjera "en un contexto en que Chile ha hecho un esfuerzo por institucionalizar ciertos conflictos sociales". Si bien reconoció que el debate "genera ciertas dudas de los inversionistas", resaltó que Chile se está moviendo hacia una Constitución "más propia de un Estado de bienestar".

Sobre las inquietudes en torno a la reforma tributaria que impulsará el gobierno, el titular de Economía recordó que dicha política se financiará principalmente con los aportes de las personas de mayores ingresos -y no con mayores impuestos para las empresas- algo que no tendrá efectos sobre la inversion extranjera.

La autoridad también enfatizó que el país tiene que promover más y mejores trabajos, así como adaptar su economía a los objetivos asociados a la crisis climática.

Al mirar el escenario macro, el secretario de Estado planteó que "tenemos desafíos muy importantes", pero detalló que su principal preocupación no es lo que vaya a ocurrir este año, en el que "el crecimiento igual va a ser mediano pero no tan bajo". Sí hizo un llamado de alerta respecto de las estimaciones que hay para 2023. "Ahí tenemos unas proyecciones no muy prometedoras y hay que hacer todos los esfuerzos para llegar bien a ese año", afirmó Grau.

El ministro reiteró que la nueva administración no va a realizar revisiones unilaterales de los Tratados de Libre Comercio. "Chile tiene un compromiso de larga data con el libre comercio y lo vamos a mantener", dijo, y agregó que "vamos a ocupar los espacios multilaterales para poder modernizar y mejorar estos tratados".

Grau enfatizó su punto al recordar que la primera ley que el Presidente Gabriel Boric envió al Congreso fue la firma del Acuerdo de Escazú, lo que afirmó es "un claro ejemplo de nuestro gobierno respecto de la importancia del multilateralismo".

PYME y recuperación

Por la tarde el ministro se trasladó hasta Valparaíso, donde expuso ante la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. El secretario de Estado adelantó que probablemente el primer proyecto de ley que la cartera enviará al Congreso será el de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme) al alero del primer paso que se dará para subir el salario mínimo a $ 500.000 para fines del gobierno. Esta iniciativa se ingresaría en abril, considerando que la normativa vigente establece que el próximo mes se deberá enviar al Legislativo la propuesta de reajuste.

En paralelo, la cartera comenzará el trabajo pre-legislativo para dos grandes proyectos de su programa que buscarán tramitar: la nueva ley de pesca y la nueva institucionalidad para el desarrollo. Grau detalló que, pensando en este último, también se retomarán proyectos actualmente en tramitación, como Infisa, fondo de fondos y gobiernos corporativos.

La autoridad recordó que en las próximas semanas presentarán, junto a otros ministerios, un plan de recuperación económica inclusiva, que se enfocará en las empresas y sectores más rezagados. Esto se hará de la mano de Salud, y mediante acceso a financiamiento, medidas tributarias y subsidios, compras públicas e inversión pública.

En el detalle del plan de recuperación inclusiva, la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, señaló que "una de las cosas que estamos evaluando en conjunto con Corfo es cómo los programas de cobertura que hoy día existen pueden atender a más intermediarios financieros no bancarios y, de esta manera, empezar a poder llegar a más tejido productivo".