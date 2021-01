Gremios empresariales destacan la llegada de Cerda a Teatinos 120 y apuntan a los desafíos que tendrá que abordar en su gestión

Macro

Recalcaron que la tarea del nuevo ministro será ser sacar adelante la reforma previsional e impulsar la recuperación de la economía y el empleo.

Palabras de gratitud y agradecimiento hay entre los líderes empresariales para el saliente ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien dejó hoy el cargo para concentrarse de lleno en su candidatura presidencial.

Desde la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) valoraron su gestión y su capacidad de diálogo: "Las personas pasan y finalmente las instituciones quedan. Creo que dentro de la institución que es el Ministerio de Hacienda, Ignacio hizo un gran trabajo, que se lo va a reconocer mucha gente en la historia", sostuvo el titular de la CPC, Juan Sutil.

Una opinión similar entregó Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quien agregó que Briones tuvo que liderar la cartera de Hacienda en un período particularmente complejo para el país, como el estallido social y la crisis económica generada por el Covid-19.

"El exministro Briones, que se caracterizó por su disposición al diálogo y la materialización de acuerdos, puso en ejecución diversas medidas destinadas a morigerar el impacto de la crisis en la población y particularmente en los más desposeídos, entre los que destacan la Ley de Protección al Empleo, el Bono de Emergencia Covid-19, Ingreso Familiar de Emergencia, Bono Clase Media, ampliación de garantías estatales para créditos Fogape, medidas tributarias para generar liquidez, etc", destacó Hernández.

El timonel de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, destacó que Briones logró sacar adelante "una potente agenda de contención y reactivación", destacando que siempre fue a través del diálogo y los acuerdos.

Menos agradecimiento hubo desde la Multigremial de Emprendedores, desde donde criticaron la salida de Briones.

"Al igual que la salida de Sebastián Sichel de BancoEstado, este no era el mejor momento para que el ministro Briones abandonara la cartera de Hacienda, son muchos los temas que hay que discutir para salvar a las Pymes y a los emprendedores de esta pandemia, son muchos los subsidios en los cuales tenemos que avanzar más que créditos para que muchos emprendedores no terminen quebrando y no terminemos perdiendo esos empleos", criticó el líder de la multigremial, Juan Pablo Swett.

Los desafíos de Cerda

La llegada de Rodrigo Cerda a la titularidad del equipo económico cayó bien al interior del mundo empresarial, desde donde destacaron su trayectoria y su experiencia previa en el ministerio como coordinador macroeconómico y director de Presupuestos.

Sin embargo, al interior del mundo empresarial son conscientes que Cerda tendrá grandes desafíos como ministro de Hacienda.

"Rodrigo Cerda tiene grandes desafíos. La reforma de pensiones sin dudas, la administración del acuerdo transversal de los economistas que dice relación con el gasto de US$ 12 mil millones para la pandemia para el año 2020 y 2021, ese es un tremendo desafío social ineludible. Después tiene el gran desafío de mejorar y hacer buenas políticas públicas, y en ese sentido creo que lo va a poder hacer muy bien, conoce los equipos y a la gente", sostuvo Sutil.

Hernández, por su parte, sostuvo que el nuevo jefe de la billetera fiscal deberá continuar con la tarea iniciada por Briones, particularmente en lo relativo a recuperar la economía.

"Deberá continuar con el apoyo a los sectores más afectados por la crisis, tomar medidas para contener la expansión del gasto fiscal y del endeudamiento público y avanzar en la reforma de pensiones. La tarea para el nuevo ministro es ardua y le deseamos el mayor de los éxitos, pero estamos confiados que su amplia experiencia en el aparato público y especialmente en la Cartera de Hacienda, primero como coordinador macroeconómico y luego como director de Presupuestos, le permitirá salir airoso de este complejo desafío", agregó el líder minero.

Por su parte, el titular de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, valoró la llagada de Cerda, y señaló que espera que el nuevo secretario de Estado dé continuidad al trabajo impulsado por Briones, a través de la búsqueda de acuerdos.

"Su relación con el parlamento debe ser lo más fluida posible para que se pueda avanzar en las distintas leyes que se están tratando, especialmente en la reforma previsional que no resiste un día más (...) creemos que la experiencia del nuevo ministro será clave para desarrollar nuevos paquetes de medidas para la necesaria reactivación económica del país", sostuvo Ariztía.

Tanbién te puede interesar: Las reacciones que ha generado en el Congreso la llegada de Rodrigo Cerda a Hacienda

Desde Asimet, el titular del gremio, Dante Arrigoni, sostuvo que el nombre de Cerda genera confianza en el mundo, y agregó que como gremio confían en que la nueva autoridad tenga la visión de elaborar una estrategia industrial para poder lograr la reactivación económica del sector.

"El país enfrenta hoy grandes emergencias a las que hay que reaccionar con decisión y prontitud, pero ello no puede dejar de lado la necesidad de impulsar una estrategia de mediano y largo plazo para que esas soluciones sean sostenibles en el tiempo. Chile requiere contar cuanto antes con una estrategia industrial, que es la fórmula que han implementado las naciones desarrolladas para lograr el crecimiento de largo plazo de sus economías", sostuvo.