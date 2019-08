Gustavo Lagos y desplome del cobre: “Puede bajar un poco más”

Macro

Aunque atribuye la caída a la guerra comercial, explicó que el precio está sostenido por los costos.

Su nivel más bajo desde el 15 de junio de 2017 alcanzó ayer el cobre en la Bolsa de Metales de Londres, cotizándose en US$ 2,56 la libra.

El académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, Gustavo Lagos, explica que esta disminución se debe casi exclusivamente a la guerra comercial, pero además enfatiza que “el precio está sostenido en este momento por los costos”.

El experto comenta que dado el nivel que alcanzó ayer el metal rojo, “ahora no debería bajar mucho más”. Sin embargo, el ingeniero no descarta que el precio alcanzado sea el menor, y aclara que “puede bajar un poco más”.

Por otro lado, Lagos alerta que si el cobre sigue disminuyendo, no debería ser en grandes cantidades y debería permanecer dentro de un margen. “Cuando empezó esta última fase de la guerra comercial planteé que se iba a mantener entre US$ 2,50 y US$ 2,70 todo este período y no he variado mucho mi posición”, sostiene.

En su opinión, el único motivo interno que podría provocar que el valor de la materia prima siguiera cayendo más allá de los límites que propuso sería una recesión económica. Pero, desde su punto de vista, “aunque existe la posibilidad, no es probable que ocurra todavía”.

Cabe recordar que la economía registró en junio el crecimiento más bajo del año, con apenas un 1,3% de avance, según el Banco Central.

Para el académico, en materia de comercio internacional, el precio debería mantenerse en ese rango el resto del año, a menos que haya “alguna noticia o alguna innovación” en el conflicto comercial, “pero no parece tan factible”.

Fisco e inversión minera

Lagos anticipa que el menor nivel del mineral tendrá impacto en la recaudación fiscal, por la vía de menores ganancias de las mineras y el consecuento menor pago de royalty: “Por lo tanto, los impuestos van a ser relativamente bajos”. Además, apuesta a que los costos de las compañías mineras no se reducirán demasiado, por lo que “vamos a tener una caída del ingreso fiscal”.

Desde su perspectiva “lo que es más grave es que vamos a tener una caída de la inversión” en el sector minero, ya que algunos proyectos no serían realizables a estos niveles de precio. Para el ingeniero, esta situación no va a afectar a los proyectos mineros que ya están en construcción, sino “a los que se iban a anunciar, o los que se podrían haber anunciado, que yo creo que se van a retrasar”.

Según el catastro oficial nacional del Ministerio de Economía, para los próximos cinco años hay US$ 72.647 millones destinados a 264 proyectos de inversión. De ese total, el 44,9% corresponde a iniciativas del sector minero, por US$ 32.680 millones.

Entre los proyectos que destacan se ubican Quebrada Blanca fase 2 y la Minera Los Pelambres, con una inversión en los próximos cinco años de US$ 4.200 millones y US$ 1.210 millones, respectivamente.