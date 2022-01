Macro

En el marco de la discusión de la Comisión de Trabajo del Senado, el titular de Hacienda dijo que “estamos muy tranquilos” con el financiamiento de la PGU.

Mientras el Ejecutivo sigue conversando con la finalidad de llegar a un acuerdo que permita darle viabilidad al proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Comisión de Trabajo del Senado continúo la discusión de la iniciativa, sesión que, inevitablemente, se cruzó con el tema del financiamiento, que ha sido la piedra de tope en el marco de las negociaciones con la oposición y que se tomó el debate en la instancia.

En esta jornada en la Comisión de Trabajo, además de la exposición del director nacional del Instituto de Previsión Social, Patricio Coronado, intervino el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien aseguró que "estamos muy tranquilos con el financiamiento" de la PGU; pero también –añadió– "estamos muy disponibles para conversar (...) y estamos muy disponibles para escuchar ideas atendibles para el financiamiento" de la PGU.

Al inicio de su exposición, el jefe de la billetera fiscal argumentó que la PGU, que implica un costo fiscal de 0,95% del PIB en régimen, está financiada, a través de la modificación o eliminación de exenciones –que no se incluyeron como mayores ingresos en el Programa Financiero–; la reducción del aporte obligatorio que se debe realizar al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y con la provisión destinada en el Presupuesto 2022. Por lo que para este año –insistió– la PGU "está completamente financiada".

Sin embargo, en ese tema ha habido consenso, mientras que la preocupación de los parlamentarios opositores está centrada en el largo plazo. Lo que llevó a Cerda a entrar en un tema que –según señaló– ha estado conversando con el equipo del presidente electo, Gabriel Boric. Este dice relación con las holguras que estarán disponibles para el próximo gobierno, a las que podrá echar mano para lo que se necesite, ya sea amortizar la deuda pública, por ejemplo, o destinar parte de esos recursos a financiar la PGU.

Según explicó Cerda, gracias al "gran crecimiento" de 2021, se prevé un mejor año en materia fiscal, con lo que la próxima administración tendrá US$ 4.332 millones en ingresos adicionales para gastar en relación a lo proyectado en el Presupuesto.

Esto se suma a todo el espacio que le queda por sobre los gastos comprometidos, unos US$ 7.000 millones. Es decir, que la administración de Boric contaría con US$ 11.000 millones para iniciar su gestión. Todos estos ingresos –aclaró el ministro- no están considerados para financiar la PGU.

En la misma línea, la cartera sorprendió al actualizar su escenario de proyecciones para la economía, en virtud de lo que consideran un "mejor cierre" fiscal y macro del año pasado.

Así, mejoraron a 12% sus perspectiva de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) el 2021, desde el 9,5% previsto anteriormente. Para 2022, en tanto, mantuvo en 2,5% su apuesta.

"Al estar creciendo más, lo que nos muestran las cifras de ejecución es que se recaudó mucho más y, por lo tanto, con ingresos tributarios más altos para el año 2022, hemos actualizado las proyecciones de ingresos para el fisco. Esto quiere decir que no solamente está disponible como fuente de financiamiento la provisión en el presupuesto, sino que además hay hoy día más de US$ 4.300 millones de mayores ingresos, que puede usar el gobierno electo para lo que desee, pero que nos entrega la tranquilidad de que el proyecto de Pensión Garantizada Universal está financiado para 2022 y que hay mayores bases de ingresos hacia adelante. Esto es muy relevante porque nos da más espacio para poder avanzar lo antes posible con esta iniciativa", dijo

Reforma 2008

Por otro lado, Rodrigo Cerda apeló a considerar lo ocurrido con la reforma de 2008 que creó el Pilar Solidario, política pública que valoró, señalando que se financiaba ocupando los recursos que iba dejando el sistema antiguo de pensiones al ir desapareciendo, lo que era correcto –recalcó-, y que el nuevo gobierno de la época ocupó los gastos comprometidos del programa financiero para seguir financiando la iniciativa. Y no conforme con ello subrayó que "desde 2016 se estaba ocupando el FRP para el Pilar Solidario".

"La situación, en ese sentido, no es tan distinta e incluso ahora tenemos más recursos y estamos buscando otras fuentes de financiamiento para la PGU", argumentó. Pero ante la incredulidad de los senadores de oposición, el titular de Hacienda los invitó: "Les pido confianza no en este ministro, les pido confianza en las instituciones".

Casi al final de la sesión, se integró el senador Carlos Montes (PS), integrante de la Comisión de Hacienda que entre mañana jueves y el viernes debe comenzar a discutir el proyecto de financiamiento para la PGU- y adelantó que lo que se ha conversado en Trabajo se usará por Hacienda para pedir más información al Ejecutivo.

La instancia acordó continuar con el análisis de la PGU el lunes, cita en la que se ingresarán indicaciones.