Hacienda advierte una situación fiscal más compleja heredada desde el gobierno anterior

Macro

Cartera habría detectado proyectos comprometidos desde la administración Bachelet que no contarían con los recursos necesarios para implementarse.

Ayer se marcó un hito. A casi un mes del inicio del nuevo gobierno, los parlamentarios oficialistas que integran las comisiones de Hacienda de ambas cámaras tuvieron su primer cara a cara a solas con el ministro del ramo, Felipe Larraín.

Por cerca de dos horas, el titular de las finanzas públicas dialogó con los diputados de Renovación Nacional (RN) Leopoldo Pérez y Alejandro Santana, mientras que por la Unión Demócrata Independiente (UDI) asistieron los diputados Guillermo Ramírez, Patricio Melero y Gastón von Mühlenbrock, además del senador Juan Antonio Coloma.

Según presentes, el ministro Larraín le informó a los parlamentarios que la cartera ha realizado un análisis del estado de las arcas fiscales heredadas de la administración anterior y que se han encontrado con algunas “sorpresas”.

En concreto, señaló que han detectado proyectos comprometidos desde el gobierno previo que no contarían con el financiamiento necesario para implementarse. Larraín habría declinado dar detalles debido a que es un proceso en desarrollo, señalando que habrá antecedentes cuando se anuncien las medidas de austeridad fiscal.

“Hacienda está haciendo los ajustes para llevar adelante el programa de gobierno. Además, se han ido encontrado progresivamente con mayores gastos de los que pensábamos y ahora están analizando cuánto de ese gasto está provisionado y cuánto no. Pero parece que la situación es bastante más grave de lo que creíamos”, señaló el diputado Ramírez.

El senador Coloma señaló que Hacienda está levantando un “catastro” de los compromisos fiscales heredados del anterior gobierno, para “dimensionar” el real espacio de gasto: “Están viendo cuáles son los gastos comprometidos, hay aparentemente cosas que requieren una segunda revisión porque hay compromisos que no estaban considerados”, afirmó.

El diputado Melero señaló que Larraín les aseguró que el mayor nivel de deuda pública “tendrá un efecto” sobre las metas de reducción del déficit estructural.

“Estamos conociendo una serie de proyectos e iniciativas que no estaban presupuestados y cuyo nivel de compromiso hay que revisar. Eso hace que el escenario fiscal sea ajustado, ya que las cifras de crecimiento no serán suficientes para paliar el déficit por los mayores gastos comprometidos”, dijo.

Gastos por intereses

Según el diputado Pérez, se abordó en la conversación el gasto “extraordinario” que deberá afrontar el Fisco por los intereses debido al alza en la deuda pública, que a diciembre bordeó los US$ 69.000 millones, un 23,6% del PIB.

Precisó que el costo de los intereses hoy fluctúa entre US$ 1.200 millones y US$ 1.400 millones. “O sea, parte de los ingresos fiscales deberán destinarse a pagar los intereses de esa deuda. Eso significa que tendremos menos plata para financiar las políticas sociales”, señaló el legislador.

Contribuciones: Cámara cita a Larraín para explicar polémica rebaja

Ministro defendió medida, señalando que beneficiará a 1,2 millones de contribuyentes.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hizo frente ayer a las críticas de la oposición, luego de la rebaja al incremento máximo a las contribuciones que anunció la cartera el jueves pasado.

Con cifras en mano, la autoridad reveló que el anuncio -que implica reducir de 10% a 7% el incremento del avalúo nacional- beneficiará a 1,2 millones de contribuyentes de clase media y adultos mayores y a 3 millones de predios no agrícolas (habitacionales y comerciales).

"Yo no sé si hay 1,2 millones de ricos en Chile. Estamos hablando de 1 millón 200 mil contribuyentes. No sé si una persona que tiene una propiedad habitacional, una casa, un departamento de $ 40 millones es una persona rica. Si ellos tienen ese concepto de rico, yo tengo un concepto distinto. En su gran mayoría, son personas de clase media, adultos mayores", lanzó.

La autoridad realizó las declaraciones tras reunirse con la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), que agrupa a los ediles oficialistas. Mientras que desde la Asociación Chilena de Municipalidades (Achm), que consolida a los alcaldes de la oposición, se calculó en US$ 50 millones el impacto por los menores recursos que recaudaran debido al menor aumento del impuesto territorial. Junto con confirmar esta cifra, Larraín optó por mirar el vaso medio lleno y dijo que como un todo los gobiernos locales recaudarán US$ 122 millones adicionales en relación a 2017.

"O sea, no es que se le estén quitando recursos a los municipios, los municipios van a tener más recursos. Claro, algo menos de lo que habrían tenido si se hubiera dado el máximo de aumento a la tasa de contribuciones. Entonces, dentro de las opciones que tenía el gobierno, decidimos salir a moderar esa alza. ¿Para qué? Para conjugar y equilibrar las necesidades de los municipios con la realidad que están viviendo las personas", aseguró, en referencia al "frenazo económico" durante el período 2014-2017.

En medio de la polémica, la comisión de Hacienda de la Cámara citará para el martes de la próxima semana a Larraín y al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, para que explique la medida, señaló el titular de la instancia, Pablo Lorenzini (DC).