Hacienda afina segundo plan fiscal con nuevos bonos y fondos para ayudar a empresas

Cartera analiza utilizar los fondos de garantía Fogape y Fogain para ir en ayuda de compañías en problemas debido al coronavirus, independiente de su tamaño.

Sube la presión para Hacienda. No solo desde la oposición se le demanda al ministro Ignacio Briones un paquete de estímulo fiscal más ambicioso del ya presentado, sino que en las últimas horas se sumó el oficialismo, de la mano de la UDI y Evópoli, su partido.

En este marco, en Teatinos 120 se encuentran trabajando a toda máquina en nuevas medidas que complementen los US$ 11.700 millones ya anunciados, las cuales se darían a conocer en las próximas semanas, sujeto al avance de la pandemia del coronavirus y el aislamiento social obligatorio.

Fuentes con conocimiento aseguran que el foco seguirá siendo el de resguardar los ingresos de las personas imposibilitadas de trabajar debido a las medidas sanitarias, pero principalmente los independientes.

Así, se daría el bono denominado “Covid-19” de $ 50 mil por carga familiar a profesionales que boletean.

Dicha ayuda estatal, que comenzará a pagarse en abril luego de que ayer el presidente Sebastián Piñera promulgara la ley que lo rige, se centra en las personas con trabajos informales que se ubican en el 60% de la población de menores ingresos.

Fondos para empresas

Un segundo eje de las nuevas medidas que prepara el Ejecutivo será la liquidez de las compañías.

La preocupación del equipo económico por estos días radica en la posibilidad de que el acceso a financiamiento se congele para las empresas que deberán cerrar temporalmente o reducir al mínimo sus operaciones producto de la pandemia. Aquello, asumen en el Gobierno, se agravará al tiempo que se amplíen las cuarentenas obligatorias en varias regiones, sobre todo en la Metropolitana.

Por lo mismo, se analiza flexibilizar los mecanismos de acceso a los dos fondos de garantías estatales: Fogape y Fogain. Así, podrían beneficiarse no solo pequeñas y medianas sociedades, sino también empresas de mayor tamaño.

En diciembre pasado, el Gobierno capitalizó con US$ 100 millones el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), además de ampliar el universo de postulantes a empresas con ventas por hasta 500 mil UF al año. Esto son casi $ 15.000 millones anuales.

A fines de 2019 también se le inyectaron US$ 200 millones al Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain) para impulsar el financiamiento de las PYME afectadas durante la crisis social.

Dichos fondos de garantías son instrumentos a través de los cuales el Fisco sirve como una suerte de aval para que la empresa obtenga recursos en el sistema financiero.

Este sería uno de los mecanismos por los que optaría Hacienda para ayudar a compañías en riesgo de quiebra, siendo el caso más mencionado el de Latam Airlines. Así, en principio se descartaría entrar en la propiedad de las compañías, como lo han hecho algunos otros países vía nacionalización.

Economistas asumen escenario de recesión

pero discrepan sobre nuevas medidas

Ya pareciera no haber dos voces entre los economistas respecto a que el país enfrentará una recesión este año y que ello irá acompañado de un desempleo a dos dígitos. Pero sí hay diferencias sobre si dicha situación obligará a nuevas medidas.

De hecho, para el socio de Forecast Consultores, Ángel Cabrera, y el economista senior de LyD, Tomás Flores, lo primero es implementar las acciones comunicadas por las autoridades y evaluar sus efectos antes de pensar en un plan adicional.

Y si bien la directora del CEF de la U. de los Andes, Cecilia Cifuentes, vislumbra la posibilidad de avanzar en más apoyo a los trabajadores por cuenta propia, hace hincapié en que Chile "no tiene el espacio de gasto que tiene un país desarrollo". Ante esto, llama a la prudencia y hace ver que el camino está en explorar más reasignaciones y en rebajar sueldos dentro del Estado. Su evaluación es que las medidas del Ministerio de Hacienda como las del B. Central son las apropiadas. Lo que sí, dice, no se "debe ahorrar nada" en tests para detección de contagios.

Con el diagnóstico de que el problema en lo inmediato es la falta de recursos para sueldos, el director del Centro de Estudios para el Desarrollo, Luis Eduardo Escobar, propone aportes directos a las empresas, analizando caso a caso.

Con ello, se logra asegurar los ingresos de las personas y se contiene el desempleo.

El exTesorero General de la República, Hernán Frigolett, apunta a contener a los trabajadores independientes e informales. Su idea es que el Estado entregue un aporte a las personas por al menos tres meses, un ingreso que se acerque al sueldo mínimo, es decir, unos $ 270.000 líquidos. La manera de implementar esto sería a través de una coordinación entre el SII y las redes municipales.

Otro flanco es el de proveer acceso al crédito para las empresas.