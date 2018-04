Hacienda anuncia instructivo para controlar gastos de 30 empresas estatales

Macro

Documento implicará ahorros en viajes, viáticos y honorarios en compañías como Codelco, Metro, ENAP y Correos de Chile, entre otras.

Justo al cumplirse un mes desde que el gobierno del presidente Sebastián Piñera asumió en La Moneda, uno de sus ministros más activos realizó nuevos anuncios en el marco del plan de austeridad fiscal lanzado por el ejecutivo hace algunos días y que busca ahorros por US$ 500 millones en cuatro años.

El titular de Hacienda, Felipe Larraín, anunció un nuevo instructivo de ahorro con el cual buscará controlar los gastos de 30 empresas estatales, incluyendo firmas autónomas como el caso de Codelco y Metro, además de empresas portuarias, agrícolas y corporaciones que forman parte del Sistema de Empresas Públicas (SEP) como es el caso de Ferrocarriles del Estado, la Zona Franca de Iquique (Zofri), Correos de Chile y la Empresas Nacional del Petróleo (ENAP), entre otras.

Las medidas involucran ahorros en viajes, honorarios, viáticos y vehículos, entre otros.

"Usted sabe que si compra un pasaje un día antes es muy distinto a si lo compra con dos semanas de anticipación. La renovación de las flotas de vehículos, el tema de los honorarios, el uso de la infraestructura que no sea propia o del Estado también son temas en los que creemos que podemos ahorrar", dijo.

El anuncio, realizado en el marco de un seminario del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC) es un complemento del instructivo de austeridad para todo el gobierno central enviado la semana pasada, con el cual se buscán ahorrar recursos públicos por US$ 500 millones en los próximos cuatro años.

"El Presidente de la República nos pidió, luego del instructivo que hicimos para las distintas reparticiones públicas, que miráramos otras áreas donde pudiéramos aplicar la misma política. Hemos terminado el estudio para poder instalar los mismos principios de austeridad en las empresas públicas. Le vamos a pedir a las empresas del Estado que hagan un esfuerzo similar al que estamos haciendo nosotros en la administración central", dijo la autoridad.

El secretario de Estado afirmó que el documento será remitido en los próximos días a las compañías estatales. "Al final, los excedentes de las empresas del Estado también son recursos públicos".

¿Cuánto se puede ahorrar con la medida? El jefe del equipo económico evitó adelantar cifras, pero enfatizó que los recursos no serán "exiguos".

"Esperamos que sean cifras significativas. No sabemos cómo compararla exactamente con los US$ 500 millones pero no va a ser una cifra exigua porque estamos hablando de todas las empresas del Estado", manifestó.

El listado de las empresas sujetas al plan de ahorro a continuación: