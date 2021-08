Hacienda anuncia nuevo retiro de platas desde el fondo soberano y totaliza giros por más de US$ 5.000 millones este año

Macro

Los recursos se utilizaron para hacer frente a las necesidades presupuestarias del Gobierno. Valor del instrumento caerá por debajo de los US$ 3.000 millones.

El gobierno continúa "rompiendo el chanchito" para hacer frente al mayor gasto para abordar la emergencia sanitaria y a pocos días de que anunciara mayores gastos por US$ 7.000 millones para extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y crear un nuevo subsidio laboral.

Esta tarde, el Ministerio de Hacienda informó que giró US$ 1.000 millones desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), recursos que fueron utilizados para financiar las necesidades presupuestarias del Gobierno Central.

El retiro se suma a los efectuados en abril, junio y julio por US$ 1.750 millones, US$ 2.000 millones, y US$ 1.000 millones, respectivamente, con lo que se totalizan US$ 5.750 millones en lo que va del año.

Así, la cartera estima que el valor de mercado del instrumento será cercano a los US$ 2.950 millones, alcanzando nuevamente un mínimo histórico.

Para hacerse una idea, el año pasado el Fisco retiró recursos desde el FEES por US$ 4.090 millones, recursos que también fueron utilizados para apoyar las necesidades de financiamiento asociadas a la pandemia y a la crisis social de fines de 2019.

"Es importante mencionar que en respuesta a la necesidad de financiamiento del Plan de Reactivación Económico y Social anunciado el martes 10 de agosto, retiros adicionales del FEES serán evaluados en cuanto a oportunidad y monto al momento de actualizar las estimaciones macroeconómicas y fiscales con motivo del inicio de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2022", cerró la repartición liderada por Rodrigo Cerda.