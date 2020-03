Hacienda anunciará este jueves millonario paquete de estímulo económico para atenuar impacto del coronavirus en PYME y empleo

Macro

Equipo económico realizará el anuncio a las 13 horas en La Moneda. Plan superaría el aplicado durante la crisis del 2009. En ese momento, se utilizaron US$ 8 mil mllones de los fondos soberanos.

El plan de estímulo fiscal de mayor cuantía de la historia del país. Bajo esa premisa llevan semanas trabajando en el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y las carteras de Economía y Trabajo en un paquete de medidas tributarias, de liquidez financiera y de fortalecimiento del empleo para hacer frente a las consecuencias de la expansión del coronavirus en el país.

El plan se anunciará a las 13 horas de este jueves en La Moneda e implica una cantidad de recursos superior a los US$ 5.500 millones destinados en diciembre a la protección del empleo que comunicó el Gobierno en medio de la crisis social, y más de lo involucrado en las acciones para impulsar la economía en 2009, en el marco de la crisis financiera subprime. En ese momento, se utilizaron más de US$ 8.000 millones de recursos de los fondos soberanos y el gasto público creció más de 16%.

Durante esta tarde, en una reunión en La Moneda con el presidente Sebastián Piñera, en la que participaron el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el director de Presupuestos, Matías Acevedo, se terminaron de sellar los ejes de la iniciativa, que contemplaría medidas tributarias como postergar declaraciones de impuestos y pago del IVA, congelar cuotas de contribuciones y diferir el pago de las patentes municipales, entre otras.

Eso sí, Hacienda habría desechado postergar en su totalidad la Operación Renta, como solicitaban actores como el Colegio de Contadores. Más bien, se optará por beneficios focalizados en empresas y personas afectadas por el cierre de los comercios y las disrupciones en la actividad productiva debido al coronavirus y la emergencia sanitaria.

También se consideran iniciativas de apoyo financiero a las PYME a través de los fondos destinados por el Ministerio de Economía y sus servicios dependientes, mientras que por el lado del Ministerio del Trabajo se otorgarían fondos extraordinarios para subsidios de desempleo para evitar una caída pronunciada en los ingresos de las personas que pierdan su trabajo producto de las paralizaciones.

El plan será financiado a través de reasignaciones, mayor endeudamiento y uso de los fondos soberanos. Las acciones serán transitorias a la espera de la normalización de la situación económica y sanitaria del país.

El precedente de la crisis social

El 2 de diciembre, el Gobierno dio a conocer el denominado "Plan de Recuperación Económica y Protección del Empleo", que considera nuevas medidas por US$ 4.800 millones que se suman a las medidas de capitalización de Banco Estado y apoyo crediticio a las Mipymes vía CORFO, totalizando un paquete de US$ 5.500 millones. Dicha cifra se distribuía en un mayor gasto público por US$ 3.025 millones, medidas de apoyo a las Mipymes por US$ 1.950 millones y otras iniciativas por US$ 525 millones. Dichas medidas eran de carácter transitorio.

El anuncio del Ejecutivo se da en medio de millonarios paquetes de ayuda fiscal que han adoptado varios países en medio de la pandemia del coronavirus, como Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, España, Francia e Italia.