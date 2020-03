Hacienda califica de "noticia positiva" Imacec de enero y Briones plantea que cese de la violencia es "condición necesaria" para retomar crecimiento

Macro

Cartera mantuvo en 1,3% su estimación de crecimiento para este año pero reconoció escenario de alta volatilidad por impacto del coronavirus y situación interna.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, calificó como una "noticia positiva", pero que "no nos deja satisfechos" el crecimiento de 1,5% que mostró la economía chilena en enero, medida a través del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec), cifra que se ubicó por sobre el consenso de las expectativas de los analistas (1,2%).

En conferencia de prensa en Teatinos 120, la autoridad enfatizó que el dato está "más o menos en línea" con las proyecciones de la cartera, por lo que ratificó la perspectiva de expansión de 1,3% para el actual ejercicio. "Es positivo que nos hayamos alejado de los escenarios más pesimistas que se dibujaron en los momentos más complicados" de la crisis social, dijo.

"Indudablemente, es positivo que la economía chilena haya crecido en enero. Pero al igual que lo hice cuando comenté el Imacec de diciembre, creo que esto hay que mirarlo con cautela, es positivo pero hay que mirarlo con cautela y no tenemos que apresurarnos en sacar o extrapolar conclusiones, sobre todo no bajar la guardia frente a los riesgos internos y externos que tenemos arriba de la mesa", aseguró el secretario de Estado.

"El llamado acá es es que una noticia positiva, pero con cautela. Detrás de esta cifra de Imacec destacó el sector construcción, la industria manufacturera, el comercio y servicios empresariales. Acá es importante notar que las empresas han aprovechado estos meses para reponer sus inventarios tras los problemas y la actividad a media marcha que hubo en octubre y noviembre. Hay una reposición de actividad producto de la interrupción de esa actividad en los meses más duros en octubre y noviembre".

Entre estos factores, mencionó la situación social que vive el país, con foco en el orden público, mientras que a nivel internacional se refirió al avance del coronavirus, que incluso implicó una rebaja de la OCDE en la proyección de crecimiento para China por debajo del 5% este año. "Lo del coronavirus es algo que hemos estado siguiendo semanalmente, es una noticia en desarrollo, pero evidentemente que esto es una preocupación que tenemos como Gobierno, no solo desde la mirada de la salud pública, sino desde el punto de vista económico, toda vez que Chile es una economía extremadamente abierta al resto del mundo y todo lo que suceda nos impacta".

Sobre el orden público, el ministro destacó que se ha ido retomando la cotidianidad en la vida de los ciudadanos, lo que se refleja en las cifras de actividad y recalcó que de cara a marzo es una "condición necesaria" para mantener la senda de recuperación el cese de la violencia. "La mantención del orden público y el fin de la violencia es fundamental para que la economía pueda continuar en una trayectoria de expansión en los trimestres que vienen", expresó.

"No me he cansado de decirlo: los ciudadanos han podido ir retomando la cotidianidad de su día a día, tanto en términos de transporte como en la concurrencia a sus trabajos y sus actividades normales y eso se plasma en las cifras. La reducción de la violencia, no la eliminación de la violencia, pero sí la reducción de la violencia como se han observado en las cifras oficiales a partir de diciembre y enero, ha permitido que el Imacec retome los niveles de actividad previos a la crisis", enfatizó Briones.