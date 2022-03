Hacienda cierra gestión con inyección de US$ 6.000 millones a fondos soberanos

Macro

La Dirección de Presupuestos informó que esta semana se realizó un depósito al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) por US$ 2.000 millones, el que se suma a los US$ 4.000 millones inyectados a fines de enero. Con esto, en lo que va del año, producto de la mejora en las estimaciones de ingresos, ya se han depositado US$ 6.000 millones al FEES, triplicando el compromiso establecido en la Ley de Presupuestos 2022.

De este modo, el FEES ya alcanza un valor superior a los US$ 8.300 millones, con lo que recuperó el nivel que tenía en el primer trimestre de 2021, cuando se profundizó el fortalecimiento de la red de protección social. "Con ello, los activos totales del Fisco se acercarían a US$ 22.000 millones", destacó la Directora de Presupuestos, Cristina Torres.