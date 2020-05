Hacienda convoca a parlamentarios y compromete recursos para plan de reactivación

Macro

Cartera estima alta probabilidad de que no se ejecute todo el gasto de capital este año debido a restricciones sanitarias.

Hasta la Sala del Senado, en Valparaíso, arribaron el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el subsecretario de la cartera, Francisco Moreno, y el director de Presupuestos, Matías Acevedo, para detallar el estado de avance del ajuste de casi US$ 2.500 millones en el gasto público, enfrentando críticas de los parlamentarios de oposición respecto a los plazos de los ajustes y la necesidad -en su visión- de que el sector público impulse la deprimida actividad privada.

En la instancia, Hacienda detalló que si bien el plan implica un recorte de alrededor de US$ 1.500 millones en el gasto de capital que realizará este año el sector público (inversión pública y transferencias de recursos), en el neto el crecimiento de dicho ítem será el más alto en una década.

Esto, ya que al incorporar los US$ 2.230 millones adicionales que considera el plan de reactivación económica anunciado post la crisis social, el gasto de capital totalizará casi US$ 11.000 millones, un alza de 12,9% frente a 2019 y lejos del 4,4% que aprobó el Congreso en noviembre.

El ministro Briones hizo un llamado formal a los parlamentarios a conversar y acordar un plan de reactivación económica una vez que la emergencia sanitaria sea superada, recalcando que los recursos fiscales estarán disponibles para dicho fin.

Esto, ya que señaló que si bien en estos momentos la prioridad es la emergencia sanitaria y las restricciones afectarán la ejecución de algunos proyectos de inversión, la idea “no es subejecutar en 10, 20 puntos el Presupuesto” durante este año.

“Ningún proyecto se va a quedar sin ejecutar por falta de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que si las condiciones cambian, es evidente que esos proyectos que son palancas para la reactivación, para el empleo, van a contar con los recursos”, aseguró.

“Tengan la certeza de que cuando tengamos que reactivar, y desde ya los invito a pensar en ese momento, ojalá podamos lograr unidad para avanzar en un plan de reactivación con un horizonte relativamente largo. Esa es la invitación, porque es lo que el país va a requerir”, cerró el ministro Briones.

Acevedo agregó que en el neto “aquí no se está sacando plata de inversiones”, pero también puso la alerta respecto a las “restricciones físicas” de ejecutar en su totalidad dichos recursos por las medidas de aislamiento. “Si nos ponemos de acuerdo en la necesidad de un plan de reactivación, esos recursos van a estar disponibles para ejecutarse”, enfatizó el jefe de Dipres.

Más impulso

El presidente de la comisión mixta de Presupuestos, Jorge Pizarro (DC), aseguró que el Fisco tendrá que impulsar la economía, “principalmente en el último trimestre de 2020 como para 2021”, ante perspectivas de caída de la inversión superiores al 8% para este año.

Por su parte, el senador PS Carlos Montes, enfatizó que se requiere “repensar” el recorte de US$ 610 millones en el erario de Vivienda, “ya que es un ministerio con proyectos clave para la recuperación post pandemia”.

Solo dos regiones tendrán caídas en sus presupuestos

El director de Presupuestos, Matías Acevedo, aterrizó en su presentación el avance del ajuste por casi US$ 2.500 millones del Presupuesto fiscal este año, señalando que a la fecha la Contraloría General de la República ha tomado razón -o sea, visado- el 20% del monto de los recortes, equivalentes a US$ 500 millones.

Argumentó que el proceso se realizó aplicando una metodología conversada con los ministerios y servicios involucrados, y cuyo foco fue "no afectar el correcto funcionamiento y provisión de servicios sociales".

También reiteró que Salud no se verá afectada por los ajustes; en Vivienda, ningún proyecto dejará de ejecutarse o iniciarse por falta de recursos, lo mismo para los subsidios; mientras que en Obras Públicas tampoco se verá afectada la inversión.

Acevedo también reveló el escenario para los gobiernos regionales: si bien se les rebajarán $ 45.000 millones debido al ajuste fiscal, los $ 93.000 millones de aumento por el plan de reactivación llevarán que en conjunto el erario de las regiones pase a crecer desde el 3,4% aprobado por el Congreso a 7,7%.

Solo Arica (3%) y Los Lagos (2%) verán caer sus presupuestos respecto a 2019.