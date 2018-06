Hacienda corrige decreto de recorte fiscal tras las observaciones hechas por la Contraloría

Macro

Documento para reducir gasto en US$ 1.100 millones se reingresará en los próximos días. Ministro Felipe Larraín sostendrá hoy reunión con el presidente Sebastián Piñera.

Jornada compleja fue la ayer para el Ministerio de Hacienda. La cartera liderada por Felipe Larraín tuvo que retirar de la Contraloría General de la República el decreto para aplicar el ajuste por US$ 1.100 millones al gasto público este año, luego de que el órgano de control realizara una serie de observaciones al texto.

Originalmente, la Dirección de Presupuestos (Dipres, dependiente de Hacienda) informó el lunes en la tarde que el retiro del documento -de 164 páginas- respondía a las “conversaciones” que se sostuvieron con los distintos ministerios y servicios para reasignar recursos de forma de alcanzar dicha meta de reducción de gastos.

Sin embargo, ayer la misma Dipres informó que los alcances realizados por el ente digirido por Jorge Bermúdez también pesaron. “La decisión de retirar este documento se concretó luego de varias conversaciones con ministerios y servicios respectivos que solicitaron reasignar recursos desde otros subtítulos presupuestarios. Además, se recibieron observaciones de Contraloría”, dijeron en una declaración pública.

El servicio enfatizó que dichas observaciones son “habituales” y, de hecho, reveló que solo el año pasado, hubo 132 decretos retirados por la Dipres desde Contraloría.

El documento establece recortes parejos para los ministerios, enfocados en gastos operativos como contrataciones, horas extras, viáticos y sueldos, entre otros.

La oposición ha criticado duramente la política de austeridad, señalando que se rebajan recursos importantes en materias como infancia, salud y gratuidad, lo que ha sido desmentido tajantemente por la autoridad.

Las razones del contralor

Durante la tarde de ayer, el organismo liderado por Rodrigo Cerda señaló que reingresará a trámite ante Contraloría el decreto. Aquello obligó a dejar sin efecto la sesión especial de la comisión mixta de Presupuestos en la que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informaría la magnitud de los ajustes.

La polémica tuvo una génesis particular: durante la mañana de ayer, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, informó que dicha institución advirtió al Ejecutivo una serie de “observaciones” al decreto, precisando que “son de tipo presupuestario y son ajustes del tipo: cuáles son los subtítulos respecto de los cuales se van a hacer las modificaciones presupuestarias”.

El personero anticipó que si no se retiraba el decreto para corregirlo corría el riesgo de ser rechazado “por cierto, porque tenía observaciones, tenían que reparar el decreto y eran bastantes (las observaciones)”.

Tras participar en un seminario realizado en la Sociedad de Fomento Fabri (Sofofa), el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, le bajó el perfil al tema, argumentando que son situaciones típicas y que “en buena hora” la Contraloría realizó la “revisión correspondiente”.

“Por lo tanto, no veo mayor problema, es algo de rutina que muchas veces sucede con una gran cantidad de decretos y resoluciones y otras normativas que ingresan a la Contraloría. En ese sentido, no veo mayor complicación”, dijo.

En esa línea, reiteró el discurso del Ejecutivo de que los ajustes no afectarán la entrega de recursos a los sectores más vulnerables.

“Estamos hablando de medidas de contención del gasto público, que estamos hablando de los subtítulos 21, 22 y 29, gastos en personales y bienes y servicios, y activos no financieros. Y lo fundamental es que no afectan en ningún caso la cobertura de los programas de los servicios y ministerios”, aseveró.

Larraín a La Moneda

En este contexto, se conoció ayer de una nueva reunión bilateral entre el ministro Larraín y el presidente de la República, Sebastián Piñera.

Eso sí, la cita -prevista para la hora de almuerzo de hoy- estaba agendada desde hace un mes y no responde a la polémica por el recorte del gasto público. Más bien, está relacionada a una temática financiera, ya que asistirá a la cita en Palacio también el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez.

El lunes, Piñera y Larraín sostuvieron un encuentro que se extendió por más de una hora y media para abordar los cambios al sistema tributario que prepara el gobierno.

La instancia sesionó ayer con sus nuevos integrantes.

Parten reuniones del nuevo Consejo Fiscal

Ayer debutó la nueva conformación del Consejo Fiscal Asesor, tras el ingreso de Klaus Schmidt-Hebbel (presidente), Andrea Tokman (vicepresidenta) y Jorge Rodríguez Cabello a la instancia, en la que se mantienen Gonzalo Sanhueza y Aldo Lema.

La sesión, que se extendió por cerca de dos horas, estuvo liderada por el ministro del ramo, Felipe Larraín, y el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda.

En la ocasión, los consejeros analizaron si fue correcta la aplicación de la metodología de estimación para el balance estructural en el documento que entregará el cálculo de este indicador para 2017, y que de acuerdo a la información entregada por Dirección de Presupuestos (Dipres) será "publicado proximamente".

Además, abordaron el rol de la instancia en el proceso consultivo para la estimación de los parámetros estructurales que se usan para la elaboración del Presupuesto de la Nación.

Al respecto, según se detalló en un comunicado, en la cita se informó sobre sobre la consulta ciudadana realizada por Dipres respecto al reglamento que normará la metodología de estimación para el balance estructural.

Además, se acordó cerrar en la siguiente sesión la discusión metodológica sobre cuáles son los parámetros estructurales más pertinentespara hacer la medición del balance cíclicamente ajustado, lo que permitirá definir si éstos deben ser los utilizados al elaborarse el Presupuesto o bien los más recientes disponibles al momento de elaborar el cálculo respectivo.

En tanto, la Dipres abrió un proceso de consulta pública sobre el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) para 2019. Los PMG fijan incentivos y miden el desempeño de las reparticiones públicas.

Oposición y Chile Vamos se enfrentan por recortes de gasto

Una acalorada jornada se vivió ayer en el Congreso a raíz del retiro por parte de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del decreto ingresado a Contraloría, el que determinaba un millonario recorte fiscal. Situación que se produjo un día antes de que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, fuera citado en comisión mixta para explicar los ajustes presupuestarios.

Enfático, el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), acusó al encargado de las arcas fiscales de seguir "improvisando".

El parlamentario socialista cuestionó las razones para la anunciada modificación del decreto, señalando que "no sabemos si es que quedo sin piso por parte del Presidente de la República o si ha sido producto de las críticas que les hemos hecho a lo que significa reducir gasto social".

Su par del PS, Álvaro Elizalde, señaló que el retiro del decreto es una muestra "evidente que el gobierno tuvo que modificar los recortes originales consciente de su error"

La situación tampoco pasó desapercibida en la Cámara, donde el presidente de la comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini (DC) comentó que hay "un pistoleo al Parlamento, ya que desgraciadamente los parlamentarios no entienden su función" y advirtió vicios de "ilegalidad" en los recortes anunciados por Hacienda.

"Se rebajó en más de US $1.000 millones lo que el Parlamento aprobó. Eso es inconstitucional, eso no se puede. Si el gobierno quiere hacer recortes, que los presente al Congreso, y aquí lo discutimos, sino simplemente estamos en una tiranía numérica y si es así, yo no sé para qué estamos acá".

Sin embargo, en Chile Vamos no se quedaron atrás y salieron a confrontar a los parlamentarios opositores.

El diputado UDI de la comisión de Hacienda, Patricio Melero, explicó que no son "gratas ni fáciles" la medidas que ha debido tomar el Ejecutivo y que el ajuste lo han afrontado con "responsabilidad". "El gobierno anterior dejó el déficit público más alto en 24 años: US$ 71 mil millones", para agregar que este paga intereses por US$ 2.400 millones mensuales y a su vez "dejó US$ 5.500 millones de gasto en proyectos sin financiamiento" y además "se equivocaron en el déficit estructural que nos cuesta otros US$ 1.200 millones y más encima, hicieron que el país cayera en la calificación de riesgo, lo que hace que hoy sea más caro prestarle plata a Chile".

Melero pidió a los parlamentarios de la oposición "hacerse cargo de la situación deficitaria con que dejaron al país y que asuman con responsabilidad".

El parlamentario gremialista de la comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, señaló que uno puede tener sus propias ideas "pero no sus propias cifras".

"El gobierno pasado se gastó no solo toda la plata, sino más de lo que teníamos. Este gobierno, de manera responsable, lo que está haciendo es contener el gasto, ahorrar para poder ejecutar y llevar a cabo su programa sin reducir en ni un peso los beneficios sociales para los chilenos", dijo.

Mientras que el senador UDI de la comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma, salió a respaldar al Ejecutivo: "Me parece francamente sorprendente que los mismos que generaron el problema, que son los miembros de la Nueva Mayoría, critiquen respecto de quien va a solucionar el entuerto que ellos mismos armaron", afirmó.