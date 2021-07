Hacienda corrige su proyección de PIB para este año y anticipa que crecerá un 7,5%

Macro

Cifra es superior al 6% que preveía en abril, pero está por debajo del rango previsto por el Banco Central.

El Ministerio de Hacienda actualizó su escenario macroeconómico para este año, anticipando un crecimiento de la economía que se ubica por debajo del rango proyectado por el Banco Central en el último Informe de Política Monetaria (IPoM).

En el marco de la presentación del Informe de Finanzas Públicas (IFP) ante la comisión de Hacienda del Senado, el ministro del ramo, Rodrigo Cerda, informó que el Ejecutivo ahora prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) se expandirá un 7,5% en el actual ejercicio, desde el 6% que proyectaba en abril pasado.

La cifra está bajo el rango previsto por la autoridad monetaria, entre 8,5% y 9,5%, e inclusive es menor a lo que prevén los economistas consultados por el instituto emisor (8%).

En la presentación junto al subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, y la directora de Presupuestos, Cristina Torres, el secretario de Estado argumentó que este escenario "más positivo" reconoce el mayor dinamismo de la economía mundial y la mejora de los términos de intercambio, producto del alza del precio del cobre.

De hecho, el Ejecutivo prevé que la libra del metal rojo se cotizará en US$ 4,11 la libra promedio este año, 12 centavos mayor al pronóstico de abril.

Adicionalmente, Cerda aludió al "positivo avance del plan de vacunación (a junio, más de un 80% de la población objetivo se encuentra vacunada con una primera o única dosis, mientras que más de un 70%, con la segunda o única dosis)", además del impulso fiscal adicional aprobado en los últimos meses.

"Con todo, es importante señalar que la incertidumbre sigue en niveles mayores a los habituales, lo que apunta a tener cautela respecto del devenir del crecimiento económico durante los próximos meses", señaló.

Adicionalmente, el Ejecutivo anticipa que la demanda interna crecerá un 12,6% este año, 1,9 puntos porcentuales mejor que hace tres meses. También, se revisó al alza en tres décimas la perspectiva para la inflación, cerrando el año en 3,7%, mientras que Hacienda proyecta que el tipo de cambio se cotizará en $ 712 promedio este año, $ 13 por sobre lo anticipado en abril.

Bajas para los próximos años

En línea con el último IPoM y los resultados de las encuestas de mercado, el gobierno también rebajó los pronósticos de expansión del Producto para los próximo años.

Así, de cara a 2022 se espera un avance de 2,9%, seis décimas peor a lo previsto en abril. Para el año posterior, prevé un 2,8%, cuatro décimas de rebaja desde la encuesta anterior.

Mientras que para 2024 y 2025 se mantuvieron las apuestas en 2,7% y 2,5%, respectivamente.

Mayor gasto y déficit

La cartera prevé que el gasto público crecerá un 27,3% real este año, de la mano de transferencias directas para enfrentar la pandemia por casi US$ 23.000 millones.

Esto llevará al déficit fiscal efectivo a aumentar a 7,1% del PIB este año, desde el 3,8% anticipado en la última revisión, Mientras que el déficit estructural se empinará a un nuevo máximo desde la vigencia de la regla fiscal: 9,5% del Producto, 3,5 puntos porcentuales peor a lo anticipado en abril.

En este escenario, el gobierno estima que el stock de la deuda bruta del Gobierno Central alcanzará un 34,1% del PIB este año, 1,1 punto porcentual mayor al IPF anterior.

Para los años siguientes, la deuda continuará aumentando: a 36,7% el próximo año, a 38,1% en 2023, para estabilizarse en 38,6% del Producto en 2024 y 38,5% un año más tarde.

De esta manera, este año el Fisco emitirá deuda por un total de US$ 27.000 millones. Descontando el monto emitido en el primer semestre, los US$ 15.100 millones restantes se colocarán durante el segundo semestre, de los cuales US$ 8.000 millones corresponden a nuevo endeudamiento, producto de las recientes medidas, el cual se realizará mayoritariamente en moneda extranjera, informó la cartera.