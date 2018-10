Hacienda destaca informe de Moody’s que enfatiza resiliencia de la economía chilena

Macro

Sin considerar factores mitigantes, Moody’s señala que Brasil y Chile se encuentran entre los países menos expuestos al impacto que pueden generar variaciones del tipo de cambio en la deuda pública.

En su reporte titulado "Exposure to credit risks from tightening global funding conditions varies depending on debt structures", la clasificadora Moody's destacó el bajo nivel de riesgo crediticio de la economía chilena.

Esto, en momentos que varios países de América Latina han experimentado un deterioro generalizado, con ratios de deuda que han aumentado, bajas tasas de crecimiento económico y mayores restricciones en el gasto fiscal durante la última década.

En este contexto, señala que la región enfrenta importantes desafíos derivados de cambios en la aversión al riesgo de los inversionistas internacionales y las consecuentes salidas de capital. Además, evalúa la exposición de las economías de América Latina a condiciones de financiamiento más restrictivas, considerando la estructura de deuda de cada economía.

Sin considerar factores mitigantes (como reservas de liquidez, perfil de vencimientos, y acceso a mercado), Moody's señala que Brasil y Chile se encuentran entre los países menos expuestos al impacto que pueden generar variaciones del tipo de cambio en la deuda pública (en moneda extranjera) y a la vulnerabilidad que implica una mayor presencia de inversionistas extranjeros.

En tanto, Argentina, República Dominicana, Honduras y Paraguay se encuentran entre los más expuestos a ambos factores.

Por otra parte, Moody's revisa perfiles de vencimiento, necesidades de emisiones y reservas fiscales que pueden mitigar o exacerbar los riesgos derivados de las exposiciones a los acreedores externos o al alto porcentaje de deuda en moneda extranjera.

En este análisis, Chile y Paraguay tienen los requisitos de endeudamiento más bajos, con alrededor del 2% del PIB, mientras que Brasil tiene el más alto con un 19%, seguido de Argentina y Costa Rica con un 13%. El promedio de la región se ubica en 7% del PIB.

Chile lidera la región con activos líquidos como porcentaje del PIB, que se ubican en 19%. Esto aumenta la solidez en su posición.

En resumen, ponderando todos los factores, Chile es el país mejor posicionado en Latinoamérica. Los países con mayor exposición son Argentina, República Dominicana, Ecuador y El Salvador.

Moody's destaca a Chile por ser el país menos expuesto, con una baja exposición al riesgo de balance y a los riesgos de liquidez, mientras que el perfil crediticio de Chile también se beneficia de un perfil de endeudamiento sólido y de reservas fiscales.