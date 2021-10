Hacienda emite bonos por US$ 1.103 millones en moneda local

Macro

Un total de US$ 27.526 millones en bonos -moneda externa y local- ha emitido el Gobierno de Chile durante este año. Así lo precisó el Ministerio de Hacienda tras informar la catorceava licitación de deuda de Tesorería en pesos de 2021, por un monto total equivalente a US$ 1.103 millones, con la emisión de una Letra 9M denominada en pesos con vencimiento el 22 de julio de 2022 por US$ 714 millones, y la reapertura del BTP-2030 por US$ 169 millones y del BTU-2030 por US$ 220 millones.

Del total, unos US$ 25.115 millones usan margen de endeudamiento, ya que las letras colocadas en el primer semestre y que vencen en 2021 no se consideran para estos efectos. Con estas colocaciones "hemos alcanzado aproximadamente un 93% del total previsto para todas las colocaciones de este año (US$ 27.000 millones)", dijo la cartera liderada por Rodrigo Cerda a través de un comunicado.