Hacienda entrega detalles del Presupuesto 2019: Más del 60% se destinará a tres carteras

Respecto de los recursos para la Educación Superior, Larraín afirmó que el Presupuesto 2019 "se hace cargo de los recursos para la gratuidad".

Pese a que la Ley de Presupuestos 2019 aún no ingresa al Congreso, este viernes el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, dieron a conocer algunos de los principales detalles que considera la elaboración del erario nacional para el próximo ejercicio.

Así, según revelaron, las partidas que verán mayores incrementos en sus partidas son educación, salud y trabajo.

Según se informó, los recursos en esta área se elevarán en US$ 119 millones, un alza de 6,2% respecto a 2018.

En contrapartida, el gasto para la subvenciones para pre kinder y kinder se elevará en US$ 24,5 millones, lo que significa un avance de 3,9% frente a este año.

Con todo, el 25% del Presupuesto 2019 irá a Educación, un 20% a Salud y un 16,4% a Trabajo.

En el detalle, Larraín informó que el alza de 3,2% en los gastos del gobierno considera un incremento en el gasto corriente, asociado al funcionamiento del aparato público, se elevará en 3,6%. Por su parte, el gasto en inversión pública crecerá 1,2%, marcando así su segundo año consecutivo de alzas, tras caídas en los años anteriores. Eso sí, marcaría una importante desaceleración respecto del incremento proyectado para este año, de 4,8%.

Entre los anuncios entregados por Larraín, destaca el alza en US$ 161 millones para el Pilar Solidario, lo que permitirá aumentar la cobertura de la pensión básica solidaria y del aporte solidario de vejez a 108 mil personas.

El ministro Larraín además se dio el tiempo para responder sobre el artículo de la revista británica The Economist publicara un reportaje sobre la economía de Chile y las reformas propuestas por el presidente Sebastián Piñera, reparando en los obstáculos que enfrenta su administración, asegurando con ello que "el sueño de Chile de convertirse en una economía desarrollada completa parece elusivo".

En este sentido, el secretario de Estado sostuvo que "nunca nadie dijo que el camino al desarrollo sería fácil".

"Creo que el desafío es no es sólo para nuestro gobierno, el desafío es para Chile. Es poder llegar a esa meta. Yo tengo algunas discrepancias con el artículo pero está bien, es como todo artículo del The Economist, incisivo, punzante y que dice cosas muy favorables y tiene temas en los cuales por supuesto tenemos (que avanzar). Y creo que ese desafío país tenemos que tomarlo en serio, y para eso requerimos de la colaboración de todos, este no es un tema que sea sólo de un gobierno", agregó.