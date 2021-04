Macro

Mayor precio del metal sumará US$ 4.000 millones al Fisco este año. Pese a esto, el déficit estructural marcará récord.

El Gobierno elevó ayer la proyección de crecimiento para este año, desde 5% a 6%, estimación que se ubica en la parte baja del rango anunciado por el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), entre 6% y 7%.

Al dar cuenta del Informe de Finanzas Públicas (IFP) junto a la directora de Presupuestos, Cristina Torres, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, detalló que se ha observado una recuperación importante en los últimos meses en el Imacec no minero y en servicios, donde se está volviendo a niveles prepandemia. Sin embargo, el empleo se mantiene rezagado, por lo que se requerirá un esfuerzo importante en la creación de puestos de trabajo, según la autoridad.



La cartera prácticamente revisó al alza todas sus perspectivas macro para este año respecto al IFP anterior, destacando la demanda interna (ver gráfico).

"Hay un motor que se está prendiendo de forma significativa, que es la economía mundial", afirmó Cerda. A ello sumó un mejor desempeño del comercio internacional y una recuperación de la actividad manufacturera en la Eurozona, China y EEUU.

Sin embargo, el mayor impulso para Chile proviene del cobre, cuya proyección pasó de US$ 3,35 la libra a US$ 3,99 la libra como promedio anual para este año, lo que inyectará US$ 4.000 millones adicionales a las arcas públicas respecto al IFP previo.

Sólo Codelco aportará este año unos US$ 2.000 millones más, cifra similar a la de la minería privada. "Vamos a ocupar esos ingresos y vamos a financiar mayores gastos y por eso vamos a tener un déficit de 6% en el balance estructural", precisó la autoridad.

Déficit estructural

En efecto, para este año el déficit fiscal efectivo fue corregido desde un 3,5% a un 3,8% del PIB.

Sin embargo, el saldo negativo a nivel estructural pasará desde un 4,2% al 6% del PIB, "el más grande desde que tenemos historia", dijo Cerda y agregó, "en un año normal hubiésemos ahorrado y ahora lo ocupamos en forma intensa", precisando que en la práctica se está usando una cláusula de escape a la regla fiscal, pues los recursos para los planes sociales desplegados provienen, justamente, del mayor precio del cobre.

Cerda indicó que hay que "rendirle tributo a los gobiernos anteriores que nos permiten hacer este esfuerzo. La regla fiscal nos permite operar en estos momentos complicados".

De esta manera, el gasto fiscal crecerá un 9,2% este año en relación a lo ejecutado en 2020 y un 9,8% respecto a la Ley de Presupuesto aprobada por el Congreso.

Hasta ahora, las medidas de apoyo a las familias están contempladas hasta junio, lo que inquietó a los senadores de la Comisión de Hacienda ante la eventualidad de una tercera ola del Covid-19.

Si se logra manejar la pandemia, el ministro aseguró que espera un crecimiento "muy significativo" en la segunda parte del año. Pero si ello no ocurre, Cerda anticipó que van a mantener los programas dando un impulso adicional. Y si se da el escenario de mayor reactivación, evaluarán otros instrumentos.

"Estamos en proceso de echar a andar programas laborales y de subsidios, y si hay que modificarlos los modificaremos", puntualizó.

Deuda y holguras

En sus proyecciones para el período 2021-2025, Cerda planteó que este año la deuda bruta del Gobierno Central alcanzaría a 33% del PIB (cinco décimas sobre el cierre del 2020) y hacia el 2025 se ubicaría en 39,5% del Producto.

"Curiosamente la deuda se estabiliza a niveles menores de lo que teníamos en el IFP anterior, aunque tengamos más gasto en 2021. El precio del cobre nos entrega mayores ingresos que permiten contener los niveles de deuda. Estamos delineando un escenario con más gastos, pero en la medida en que salgamos de la crisis sanitaria, y podamos crecer más y normalizar la política fiscal, debería haber un espacio considerable para que los gobiernos siguientes puedan hacer su programa de gobierno", dijo.

Así, según las proyecciones de Hacienda y Dipres, el próximo Gobierno contaría con US$ 1.120 millones de holguras para iniciar su período.