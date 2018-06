Macro Hacienda no renueva a Repetto, Yáñez y Medina en Consejo Fiscal y anuncia ley La iniciativa legal enviada al Congreso contempla autonomía del organismo, elección de consejeros similar a la del Banco Central y tendrá recursos propios de $ 260 millones al año. Tras semanas de espera, el Ministerio de Hacienda finalmente presentó ayer un proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad para el Consejo Fiscal. La iniciativa había adquirido premura luego de la polémica que se generó por el mayor déficit estructural -detectado por el consejo- y los gastos sin financiamiento por US$ 5.500 millones que la administración actual denunció como herencia del gobierno anterior. Esto último generó una fuerte controversia entre Hacienda y algunos miembros de dicha instancia asesora sobre la metodología empleada por la cartera. El ministro del ramo, Felipe Larraín, explicó que la iniciativa le da más atribuciones al actual Consejo Fiscal, el cual funciona a través de decreto y no mediante una ley. En esa línea, informó que la entidad tendrá mayor autonomía y un presupuesto propio para realizar estudios, contratar asesorías y remunerar a sus consejeros. Hoy, el consejo no posee autonomía y sus integrantes trabajan ad honorem. Así, se establece que en régimen los recursos para el funcionamiento de la nueva institucionalidad ascenderán a $ 260 millones. Asimismo, se amplían las potestades del ente asesor, que hoy se limitaba al cálculo del balance estructural. De esta manera, el nuevo consejo podrá realizar un seguimiento a la sustentabilidad de las cuentas públicas, operar como un ente consultivo del ministro de Hacienda y proponer modificaciones al cálculo del balance estructural. Eso sí, y en línea con la experiencia internacional, las opiniones del nuevo consejo no serán vinculantes. Además, en la instancia se incluirá la participación -solo con derecho a voz y no con voto- de representantes de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres). El proyecto de ley -que ingresó ayer al Congreso con urgencia simple pero que se conocerá hoy- establece que los nuevos integrantes serán propuestos por el Ejecutivo y confirmados por el Senado, en un modelo similar al nombramiento de los consejeros del Banco Central. Durarán cuatro años en sus cargos (renovables una sola vez- y el presidente de la instancia será designado por el jefe de Estado. Nuevos integrantes Junto con anunciar el proyecto de ley, el ministro Larraín informó la nueva composición del Consejo Fiscal, luego de que el 31 de mayo venciera el período de sus anteriores miembros, exceptuando el de Aldo Lema. Así, se informó que el economista de la Universidad Católica, Klaus Schmidt-Hebbel será el presidente del consejo, la economista jefe de Quiñenco, Andrea Tokman, será vicepresidenta, y el exsubdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, Jorge Rodríguez Cabello, será integrante de la instancia. Del anterior consejo se mantienen en sus cargos el director de Econsult Gonzalo Sanhueza y el citado Lema. No renovaron a Repetto Esto significa que Hacienda no renovó el período de la expresidenta del consejo, Andrea Repetto, y de los consejeros Juan Pablo Medina y José Yáñez. Todos fueron críticos de la manera en que Hacienda informó los US$ 5.500 millones en presiones de gasto comprometidos desde el gobierno anterior, señalando que la metodología era cuestionables ya que ponía el mismo nivel gastos comprometidos con presiones de gasto que debían ser gestionadas. El ministro Larraín señaló que el recién nombrado consejo, el que será de transición hasta que se apruebe la ley, podría ser renovado bajo la nueva normativa. El titular de las finanzas públicas fue acompañado por el exministro de Hacienda, Alejandro Foxley, y el exvicepresidente del Banco Central, Manuel Marfán, quienes además son integrantes de la Comisión Presidencial de Desarrollo Inclusivo. Larraín concluyó señalando que espera que el proyecto sea aprobado por el Congreso este año. Noticias Relacionadas Macro Micco: “Reintegrar el sistema es una baja de impuestos a empresas más grandes” Macro Subsecretario Moreno: “Piñera ha creado el ambiente para un acuerdo tributario nacional” Macro Mayo suma nuevos bríos al mejor ambiente de negocios en el país

