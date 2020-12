Hacienda presentará el lunes el nuevo Fogape y Sofofa insta al Parlamento a respetar la institucionalidad

Macro

En el encuentro también expuso el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien reiteró que la recuperación no será fácil ni automática.

Con un llamado directo a medir las consecuencias que están generando las diversas acciones parlamentarias que traspasan sus atribuciones para legislar materias de exclusiva iniciativa del Presidente, el presidente de la Sociedad de Fo,mento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, dio inicio este viernes al seminario organizado junto a la UDD “Visión Económica 2021”.

“Este parlamentarismo de facto está causando estragos a nuestra economía, a nuestra capacidad de crecimiento potencial a largo plazo y a través de ella, a la capacidad de desarrollo de las personas”, manifestó.

El dirigente gremial aclaró que su preocupación no tiene relación con que se hagan cambios, sino que más bien el llamado de atención es a respetar el marco constitucional vigente, poniendo freno a los intentos que surgen en el Congreso para anular leyes (como la Ley de Pesca), modificar la Constitución con artículos transitorios para hacer política social (como ocurrió en el primer retiro del 10% de los fondos de pensiones) y a mociones parlamentarias para entregar subisidios financiados con recursos privados.

“Los cambios hay que hacerlos y nada peor que poner diques a los cambios; lo importante es que los cambios se hagan dentro del concepto de un debido proceso establecido en un cierto marco constitucional y eso, hace mucho rato en Chile se ha bypaseado”, señaló, junto con advertir que ello “está enriqueciendo este parlamentarismo de facto”.

En este contexto puso el acento en que el desafío está en “transformar la política en el oficio de encontrar consensos que nos lleven a un destino común”, en donde no sólo están involucrados los legisladores, sino que también los empresarios y la sociedad civil organizada con el desafío, adicional de no empañar el proceso “tan relevante como es el constituyente que se inicia en abril”.

A su turno el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, recalcó la necesidad de cooperación entre los diversos actores para “levantar la mirada” y poder dar respuesta a la crisis.

El secretario de Estado puso enfásis en que se debe tomar conciencia -al calibrar el desafío que representa salir de la crisis que ha ocasionado la pandemia- de que “nadie se la puede solo. Uno podría tener un Gobierno de mayoría e igual tendríamos la necesidad de cooperar” por lo que “tiene que haber un mínimo grado de colaboración si no, es muy dificil poder dar respuesta a esta crisis”.

A ello agregó la necesidad de “un mínimo de objetividad en el debate”, aludiendo a datos como por ejemplo reconocer la magnitud del esfuerzo fiscal que significa 8,4 puntos del PIB, con transferencias directas a las familias por US$ 6.157 millones.

“Las cifras, los datos, los hechos siempre ayudan porque uno puede tener sus propias opiniones -y es muy legítimo, muy valioso porque además las opiniones no son verdades, son opiniones- pero no sus propios datos, sus propias cifras. Entonces, cuando uno va a la cifra, uno podra darle duro al Gobierno porque hiciste esto así y no asá pero no decirle no hiciste nada”, comentó.

La inversión en el cotexto de la recuperación de la economía

“Los inversionistas extranjeros no tuitean pero hablan con sus acciones”, señaló Larraín junto con manifestar la preocupación por los motivos que llevaron a CGE a desprenderse de sus activos en Chile

“Una multinacional que llegó hace seis años al país diciendo que invertiría con una visión a largo plazo, seis años después vende sus operaciones eléctricas a una estatal china aduciendo su CEO que él estaba observando en Chile una mayor incertidumbre normativa y a nuestros parlamentarios parecen no importarles estas acciones, que debieran ser motivo de análisis por parte del mundo político”.

En tanto, durante su intervención el presidente del Banco Central, Mario Marcel, reiteró que la recuperación económica luego de este período de recesión no será fácil ni automático, por lo que reiteró la necesidad de reformular el apoyo que se dará desde el Gobierno en esta nueva fase.

En ese contexto, calificó de positivo el proyecto Fogape Reactiva que presentará el Gobierno -que según mencionó Briones se presentaría "a más tardar" el lunes- que contempla dar espacio para que las empresas puedan reestructurar su endeudamiento.