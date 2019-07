Hacienda reconoce complejo escenario macro y aplica "sesgo a la baja" a su rango de crecimiento para este año

Macro

En la presentación del Informe de Finanzas Públicas, el ministro Felipe Larraín señaló que si bien prevé entre 3% y 3,5% de expansión para este año, considera un "sesgo a la baja" a un punto medio de 3,2%.

Un complejo escenario macroeconómico, principalmente a nivel internacional, advirtió esta mañana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al exponer el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre del año, calificado como el "IPoM" de la política fiscal en el país.

En su ponencia ante la comisión mixta de Presupuestos, el secretario de Estado aseguró que el Gobierno mantiene entre 3% y 3,5% su estimación de crecimiento del PIB para este año, en línea con el ajuste que realizó el presidente de la República, Sebastián Piñera, durante la cuenta pública del pasado 1 de junio. La proyección oficial de la cartera en marzo era de 3,5%, mientras que al elaborar el Presupuesto de este año anticipaba un 3,8% de avance del Producto.

Eso sí, el ministro de Hacienda aseguró que el punto medio del rango se ubica en 3,2%, por lo que la estimación está "sesgada a la baja" para el actual ejercicio. Las cifras difieren con las estimaciones contenidas en encuesta de mercado como Consensus Forecast y la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, que ubican en 2,9% la proyección de crecimiento para el PIB chileno este año.

Hacia adelante, Larraín -quien es acompañado en la comisión por el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda- anticipó una "moderada" recuperación de la economía, de la mano de una política monetaria más expansiva, un repunte en la inversión y términos de intercambio que comenzarán a mejorar a partir del segundo semestre.

Eso sí, el ministro de Hacienda fue enfático al bajar las expectativas de cara al Imacec de junio, que se conocerá a fines de este mes, debido al impacto que la huelga en Chuquicamata tendría en la producción minera.

"No somos muy optimistas para junio, no vemos una recuperación en la minería. No esperamos un muy buen Imacec minero en junio, por la huelga de Chuquicamata que hizo operar a media máquina en el mes", señaló la autoridad.

Adicionalmente, el jefe del equipo económico informó que Hacienda recortó el precio promedio del cobre esperado para el actual ejercicio, pasando de US$ 3 la libra a US$ 2,85.

La demanda interna se corrigió desde 4,2% a 3,5% para este año, mientras que la inflación esperada aumentó desde 2,1% a 2,2% para el cierre de este año.

