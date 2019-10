Hacienda recorta pronóstico de crecimiento para este año, pero apuesta a un 2020 de recuperación

Macro

Estimaciones de 2,6% para este año y de 3,3% para el próximo se ubican por sobre lo que esperan los analistas.

Un mayor pesimismo para este año y la esperanza de una recuperación para el próximo. Así podría resumirse el mensaje que transmitió ayer el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al presentar el Estado de la Hacienda Pública ante la comisión especial mixta de Presupuestos en Valparaíso, dando inicio oficialmente a la tramitación del erario 2020.

En su ponencia, que se extendió por alrededor de una hora y media, el titular de las finanzas públicas reconoció el escenario de mayor debilidad para este ejercicio, a pesar de que enfatizó que el crecimiento de agosto (de 3,7%) da cuenta de una “recuperación más sólida” de la actividad hacia adelante.

Así, en primer término redujo desde 3,2% a un rango entre 2,4% y 2,9% la expectativa de PIB para el actual ejercicio, centrándose en 2,6%. Dicha cifra se ubica una décima por sobre lo que proyectan los analistas consultados por el Banco Central y Consensus Forecast.

“Hace mucho tiempo que no se veía un shock minero como el del primer semestre. La economía ha ido de menos a más este año y el crecimiento del tercer trimestre superará ampliamente al del primer semestre”, aseguró Larraín.

El ministro dijo que el escenario de actividad a la baja de 2019 responde al “recrudecimiento” del conflicto comercial China-EEUU, recordando que si bien en la reunión del G20 en Buenos Aires a fines de 2018 ambos países acordaron una tregua, en la práctica desde entonces las tensiones “han ido al alza”.

“La guerra comercial nos está afectando. El desempeño de las exportaciones ha sido negativo este año”, afirmó, aunque también enfatizó que el riesgo país de Chile a cinco años (medido a través de los credit default swaps o CDS) está por debajo de los 40 puntos básicos, siendo el segundo país emergente menos riesgoso, superado solo por Tailandia.

En este marco, Hacienda redujo en siete décimas su pronóstico de aumento de la demanda interna para este ejercicio hasta 2,8%; mientras que en materia fiscal empeoró en una décima lo previsto para el déficit fiscal efectivo, para situarse en 2,2% del Producto. Esto, de la mano del menor crecimiento del PIB y un precio del cobre promedio que redujo en diez centavos, a US$ 2,75 la libra.

El escenario 2020

Para el año venidero, la cartera delineó una senda de recuperación de la economía, proyectando una expansión entre 3% y 3,5%, centrada en 3,3%. Dicha proyección se ubica dos décimas por sobre la estimación de la Encuesta de Expectativas (EEE) del B. Central y de Consensus Forecast.

En esta línea, Hacienda reveló las estimaciones que sustentan dicho pronóstico, con una demanda interna aumentando 3,6%, con una inflación (IPC) empinándose a 2,6%, un valor promedio del cobre de US$ 2,85 por libra y un déficit efectivo de 2% del Producto.

El ministro Larraín aseguró ante los parlamentarios que dicho escenario incorpora el resultado del plan de reactivación económica lanzado por el gobierno a mediados de este año, que contempla alrededor de US$ 3.000 millones en gasto para obras e inversiones tantos públicas como privadas para 2019 y 2020, además de una política monetaria más expansiva y una eventual resolución del conflicto comercial entre China y Estados Unidos.

“Para el próximo año, tenemos una expectativa de que se resuelva la guerra comercial”, aseguró el ministro. De hecho, en uno de los pasajes de su presentación, Larraín enfatizó que la cartera no ha sido más optimista que el resto del mercado en sus proyecciones, tanto para 2019 como para 2020.

“El ajuste en las proyecciones del Ministerio de Hacienda no difieren de las del mercado u otras instituciones”, aseguró, recordando que en un año para 2019 las proyecciones de la Encuesta de Expectativas y del Banco Central se han corregido en 1,3 puntos, mientras que la de Hacienda en 1,2 unidades. Para 2020, en tanto, el recorte fue de 0,6 décimas en la EEE en un año, mientras que la de Hacienda se redujo en 0,4 unidades.

Peor pronóstico para la deuda pública

Se actualizaron las estimaciones para el crecimiento de la deuda bruta del Gobierno Central, aumentando la meta prevista para las acreencias del Fisco.

En julio ante la comisión mixta de Presupuestos, la cartera proyectó que para este año la deuda bruta se ubicará en 26,8% del Producto. Ayer, dicha perspectiva aumentó a 27,2% del PIB.

En dicha oportunidad para 2020, estimaba que la proporción se ubicaría en 27,4% del tamaño de la economía, pero ayer la ajustó a 27,8% del PIB. En 2021, prevé que se incremente a 28,3% del Producto, mientras para 2022 alcanzaría el 29,1% del Producto, casi un punto de aumento desde lo que estimó Teatinos 120 en julio pasado. En dicho año se alcanzaría el peak en el horizonte de proyección del gobierno.

Larraín reiteró el compromiso con el objetivo de reducción del déficit estructural de la cartera, situándose en 1% del PIB a 2022.

Avance de las propuestas por el desarrollo integral

De acuerdo a la exposición del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, varias de las propuestas planteadas en el informe "+100 propuestas para el Desarrollo Integral de Chile", elaborado por la Mesa del Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral, han mostrado significativos avances.

Según lo expuesto ayer por Larraín, a septiembre de este año el 15% de dichas iniciativas se encontraban terminadas, el 81% en proceso o tramitación y el 4% restante todavía en etapa inicial.

Uno de los proyectos calificado como "hito" del acuerdo según el gobierno es el ingreso del proyecto de portabilidad financiera, que según el Ejecutivo es parte del eje Aumentar la Competencia y Mejorar las Regulaciones y la Protección al Consumidor.

Rentas regionales al Congreso

La discusión sobre modernización tributaria no podía ausentarse.

Durante la ronda en la que respondía preguntas, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, confirmó que el proyecto de ley de rentas regionales ingresará al Congreso el 31 de octubre.

La iniciativa está ligada a la discusión sobre la indicación del Ejecutivo que establece que los proyectos de inversión de más de US$ 10 millones deben dejar un 1% en las regiones donde operan.

Sobre la propuesta, sostuvo que "va a ser un proyecto de ley de rentas regionales y responsabilidad fiscal regional", argumentando que "porque creemos que es un activo muy importante en nuestro país que estén ligadas la renta con la responsabilidad, no puede haber pura renta sin responsabilidad".

Más de 800 mil migrantes ocupados

En su informe presentado ayer, el Ministerio de Hacienda realizó un estudio que provee una estimación de la fuerza de trabajo migrante, un cálculo que sostienen es clave para el proceso de estimación del PIB tendencial.

De acuerdo a los cálculos, del total de la fuerza de trabajo (9.018.089 personas), los migrantes serían 880.862.

En su informe Hacienda sostiene que la importancia de la estimación del fenómeno migratorio es fundamental, ya que "conlleva implicancias en políticas públicas como en la determinación del presupuesto fiscal, efectos en productividad laboral por medio del capital humano con el que llegan los migrantes y el impacto en salarios y consideraciones institucionales que permitan una adaptación en Chile de la mejor forma posible, entre otras implicancias".

La advertencia del senador socialista Alfonso de Urresti

Cerca de 40 minutos se demoró en iniciar ayer el ministro Larraín su exposición dada la petición del senador socialista Alfonso de Urresti al presidente de la comisión mixta de Presupuestos, Ricardo Lagos Weber, de que se retiraran los asesores del Ejecutivo de la Sala. ¿La razón? los dichos de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien acusó al Partido Socialista de supuestos vínculos con el narcotráfico.

Si bien respaldaron el punto, los senadores DC Jorge Pizarro, Ximena Rincón y José Miguel Ortiz desistieron de la solicitud, lo que llevó a de Urresti a retirar su acción. Pero hizo una advertencia a Larraín al decirle que "estudie bien las partidas porque cuando llegue a Sala ejerceremos las acciones, va a tener mucho trabajo". El secretario de Estado, posterior a la sesión, manifestó que algo como lo sucedido "no tiene precedentes en el trámite presupuestario".

Fitch respalda Presupuesto para 2020

"En términos generales, está en línea con las expectativas incorporadas en nuestra calificación "A"/Estable, que afirmamos en agosto". Así se refirió ayer la codirectora de Soberanos de las Americas de Fitch Ratings, Shelly Shetty, al proyecto de Presupuesto 2020. Lo anterior, en el entendido que el erario tiene como objetivo lograr un equilibrio entre contribuir a la reactivación económica, atender las presiones del gasto social y mantener los objetivos de consolidación fiscal en buen camino.

Respecto del impacto en la reactivación económica señaló que el 3% de aumento es "conservador y es poco probable que proporcione un gran impulso".

En lo referente a las reformas en discusión de pensiones y tributarias, comentó que ambas son monitoreadas con atención por parte de la clasificadora, ya que es relevante constatar "en qué medida contribuyen o desafían la reducción específica en el déficit fiscal estructural del 0.2% del PIB sobre una base anual". Otro aspecto que siguen con atención son el precio del cobre y las incertidumbres externas.