Macro

Hacienda recurre de nuevo a los ahorros y retira otros US$ 450 millones adicionales del FEES

En suma, en el año se ha recurrido a US$ 6.197 millones de los ahorros que tenía el país y se estima que el valor de mercado del FEES será cercano a US$ 2.500 millones a fines de mes. A la fecha, la pandemia ha exigido el uso de unos US$ 10 mil millones.

