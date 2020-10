Hacienda reduce la caída esperada del PIB este año, pero anticipa que en 2021 la recuperación será más lenta

Macro

Nuevo escenario macro implicará entre US$ 3.600 millones y US$ 4.100 millones de menores ingresos para el sector público en comparación con el Presupuesto inicial.

Ayer comenzó formalmente la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos 2021, al marcarse el hito ceremonial de la presentación del Estado de la Hacienda Pública.

Como ha sido la tónica, la ponencia del ministro del ramo, Ignacio Briones, ante la comisión mixta de Presupuestos fue telemática y acompañado del director de Presupuestos, Matías Acevedo, y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.

En ese marco, actualizó el escenario macro, reduciendo la caída del Producto Interno Bruto (PIB) esperada para este año, situándola en 5,5%, una mejoría de un punto desde el -6,5% que anticipaba en julio pasado.

¿La explicación? El avance del proceso de desconfinamiento, principalmente en la Región Metropolitana, así como una mejoría en la cotización del cobre, cuya proyección se mejoró en 22 centavos, a US$ 2,7 la libra para el actual período. También mejoró la perspectiva para la demanda interna en el presente ejercicio (ver tabla).

Sin embargo, la autoridad recalcó que el escenario dista del panorama que proyectaban hace un año al ingresar el erario 2020, cuando preveían que la economía crecería 3,3% y la demanda interna se expandiría un 3,6%. Todo esto previo a la pandemia y la crisis social.

De esta manera, las nuevas proyecciones implican, respecto al escenario inicial, menores ingresos para el Fisco por entre US$ 3.600 millones y US$ 4.100 millones para el actual ciclo.

Esto, ya que se recibirán US$ 500 millones menos por cada punto menos de crecimiento del PIB y entre US$ 20 millones y US$ 24 millones por cada centavo de libra de cobre menor a lo estimado.

En su conjunto, los ingresos totales del Gobierno Central caerán un 10,6% este año.

Recuperación más lenta

De cara al 2021, Hacienda redujo su proyección inicial de PIB desde el 5,5% estimado hace dos meses a un 5% en esta oportunidad.

¿La razón? “Si bien, para el 2021 se proyecta una recuperación, todavía existe una alta incertidumbre mientras no exista una vacuna para el virus Covid-19 que permita relajar de manera permanente las medidas de desconfinamiento de la población”, sinceró Briones.

De todas formas, manifestó que es un escenario realista y que habla “de la capacidad de recuperación que podemos tener, si es que navegamos todos juntos con unidad, en pos de ese objetivo y el Presupuesto naturalmente hace un aporte en esta dirección, tal cual lo acordamos a mediados de junio, tratando de suplementar el gasto estatal en inversión pública, en vivienda, que es una palanca importante de actividad y también de empleo”, recalcó Briones.

Para el próximo año, los cálculos de Teatinos 120 apuntan a una recuperación de 6,5% en la demanda interna, ocho décimas peor a lo previsto en julio. Eso sí, el precio del cobre se revisó al alza en 28 centavos de libra. Con esto, los ingresos públicos aumentarían 18,4% en 2021.

Planes de emergencia

La autoridad enumeró las medidas que ha implementado el gobierno para mitigar la crisis, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Ley de Protección del Empleo (LPE), y el programa de créditos con garantía estatal Fogape-Covid.

El ministro destacó la LPE a pesar de que fue bastante criticada en su momento. “Se dijo muchas veces que esto beneficiaba a las grandes empresas, que era precarizar el trabajo, pues bien el objetivo que tenía en mente era que esos contratos se mantuvieran vivos, vigentes, durante este paréntesis que además se alargó más de lo que pensábamos”, sostuvo.

Briones también recalcó la extensión de la normativa y el regreso de una parte importante de los trabajadores suspendidos: “Es una buena noticia y habla bien del poder de esta política pública, que al menos yo me siento muy orgulloso de haber podido participar”.

Impuestos: Gobierno prepara plan para reducir la evasión tributaria

En el marco de la presentación del Estado de la Hacienda Pública, el ministro del ramo, Ignacio Briones, reveló que el Ejecutivo se encuentra trabajando con el Servicio de Impuestos Internos (SII) en un plan para reducir la evasión tributaria, que será uno de los ejes de ambos organismos de cara a 2021.

El secretario de Estado recalcó ante los parlamentarios integrantes de la comisión mixta de Presupuesto que la tecnología digital será una de las grandes aliadas del SII a la hora de fiscalizar de forma más eficiente la evasión de impuestos.

Según señaló, el plan que se está elaborando tiene como condición necesaria unirse a las tecnologías modernas de ciencias de datos, por lo que requiere como insumo plataformas digitales de datos para poder operar. "Hay espacio importante para mejorar, para disminuir la evasión y, por esta vía, generar mayores ingresos y un sistema tributario más justo", manifestó.

Si bien a fines de agosto Impuestos Internos formalizó la postergación de obligatoriedad de la boleta electrónica para quienes emiten facturas digitales, como parte del paquete de medidas de alivio tributario, Briones enfatizó que debe comenzar a regir lo antes posible.

"Hay un desafío grande en profundizar la digitalización del sistema tributario y las herramientas de digitalización del SII, pongo especial énfasis en la boleta electrónica, que recientemente postergamos su entrada en vigencia, pero es fundamental que esto empiece a regir", puntualizó.

El ministro subrayó que la boleta electrónica, con las tecnologías modernas, "nos permite generar modelos, inteligencia artificial y otros para hacer mucho más eficiente la fiscalización y por eso ya hemos hablado con el director del SII, desde antes que partiera la crisis, pero quedó interrumpido este plan por razones obvias".

La señal de Briones se da ad portas de que se anuncie una comisión de expertos que diseñe la "hoja de ruta" del sistema tributario, y que la OCDE y el FMI den a conocer el informe de revisión de las exenciones fiscales.