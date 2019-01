“Hemos recibido muchas peticiones de reunión con inversionistas de Brasil”

Macro

Rodríguez desmenuza algunos de los mercados en que InvestChile quiere enfocarse este año y parte señalando que “hay que poner un acento importante en China”. Cuenta que su primer día de trabajo comenzó en Beijing “y no fue casual”.

- ¿Por qué?

- Solamente en un par de meses me he reunido con el vicepresidente de la hidroeléctrica más grande del mundo, y con State Grid, que es la empresa de transmisión más grande de China; y con el embajador chino por cierto. Me reuní también con el presidente mundial de cloud de Alibaba y me volví a reunir con el jefe para EEUU de Alibaba en Washington, porque ellos no están en Chile hoy día y están pensado en Chile como un mercado importante y es algo que estamos persiguiendo de cerca.

- ¿Qué otros mercados están mirando?

- Brasil tiene oportunidades. Hemos recibido una cantidad grande de peticiones de reuniones, varias veces a la semana estamos recibiendo inversionistas porque ven el mercado chileno con mucho interés y por esta nueva realidad en que Brasil viene prendiendo de nuevo y eso también los hace mirar hacia el continente. Estuve hablando con nuestro embajador hace dos semanas y vamos a estar con certeza allá un par de veces este año.

También estamos viendo en Medio Oriente, es un mercado que se ha explotado poco y donde obviamente hay mucho dinero. Con el ministro Antonio Walker hacemos un gran trabajo y estamos tratando de atraer al sector agroalimentario. En abril vamos a estar en el summit de inversiones en Latinoamérica que se va a realizar en Panamá y sin duda vamos a estar en Dubái o en Emiratos Árabes antes de fin de año.

- Comentó que quieren abrir una oficina en China, ¿hay algún plan para este año?

- No, hoy día contamos con tres oficinas y es bien importante operar internacionalmente a través de la capacidad instalada en el Estado, sin costo adicional. Estamos en Japón, estamos en Europa -tenemos que ver dónde instalarnos nuevamente- y vamos a estar prontamente también en Nueva York. Es una aspiración efectivamente tener una oficina en China pero es una decisión que el Gobierno todavía tiene que tomar.