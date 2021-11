Herman Chadwick, presidente de Enel Chile: “La tranquilidad, el orden y la libertad son los valores que están primando en esta elección”

Macro

Dice que los resultados son alentadores para “el país, el mercado y el mundo empresarial”.

"Creo que los resultados son tranquilizadores para el país, para el mercado y para el mundo empresarial, ya que la tranquilidad, el orden y la libertad son los tres valores que están primando en esta elección". Así resume Herman Chadwick, presidente del directorio de Enel Chile, las conclusiones de la jornada electoral de ayer y cuyos resultados prevé que se reflejarán en "índices económicos mucho mejores" a partir de hoy.

- ¿Qué posibilidad ve de que Kast proyecte su buen resultado en la segunda vuelta?

- Hay posibilidades de que en la segunda vuelta gane José Antonio Kast. Hay que luchar por ello, es un hombre que da tranquilidad y orden, que es lo que la gente requiere. Y el resto lo resolvemos día a día, cada uno en su ámbito, ya sea privado o público.

- Sin embargo, tanto Kast como Boric pasaron a la segunda vuelta con porcentajes de votación menores a lo que era habitual en las elecciones presidenciales.

- En el caso de Kast se tienen que sumar los votos de Sichel, y en ese momento se pasa el 40%, que es lo tradicional en primera vuelta. Esto no quiere decir que no haya que seguir trabajando y hay que buscar un buen acuerdo para que en la segunda vuelta Kast gane con un programa de gobierno que satisfaga a más del 50% de las personas.

- ¿Cómo se construye este acuerdo entendiendo que Sichel ayer sólo llamó a no votar por Boric?

- No hay que olvidar que aquí también tiene que ver RN, la UDI y Evópoli y lo que digan en estas horas respecto de su apoyo a Kast, que hasta ahora Kast no ha tenido el apoyo de los partidos políticos tradicionales de centro-derecha. Y en ese momento Sichel, que fue el abanderado de la centro-derecha y de esos partidos, va a tener que seguir la línea que tome RN, la UDI y Evópoli. No hay mucha otra línea a la cual salirse.

- ¿Qué tan factible ve que se realice este nuevo pacto a la brevedad?

- La política siempre es compleja y todo cuesta. Pero hay tiempo para conversar y discutir. En definitiva, pienso que esos tres partidos van a apoyar a Kast.

- ¿Ve posible limar las asperezas en estas semanas antes de la segunda vuelta?

-Kast es un hombre claro que dice lo que piensa y muestra una línea de gobierno que favorece la libertad y el orden, y en eso no está imponiendo una rigidez dogmática. Y hay mucha gente que puede buscar en Kast muchos otros atributos más allá de los tres o cuatro puntos en los cuales puede diferir con él.

- ¿Cómo ve el declive de los dos bloques tradicionales que habían gobernado el país desde el retorno a la democracia?

- El panorama político en Chile cambió sustancialmente, la centro-derecha y la centro-izquierda hoy no están presentes, sus candidaturas han obtenido una votación con lo cual evidentemente son sectores de la política que han desparecido dándole paso a la izquierda-izquierda de Gabriel Boric y a la derecha clara de José Antonio Kast. Y también hay un fenómeno nuevo que es Parisi que tiene un porcentaje que es importante.