Hernán Cheyre “Veo un punto de inflexión en la percepción del empresariado desde que el Presidente dijo que no bajaría los impuestos”

Macro

El exvicepresidente de Corfo dice que es partidario de un sistema 100% integrado y de un impuesto corporativo más bajo: “Aquí las señales son muy importantes”.

Hernán Cheyre reparte sus días entre la Universidad del Desarrollo –dirige el Instituto de Emprendimiento-, su participación en la mesa de trabajo por el Desarrollo Integral del gobierno y los directorios en los que participa, en que se cuentan empresas como Telefónica y Enel Generación. Pero esto no le impide seguir muy de cerca la contingencia: “La economía viene saliendo del pantano, que es lo más importante, cuesta mucho cambiar una tendencia en ese sentido”, asegura, pese a que los últimos eventos puedan haber introducido una cuota de confusión.

- ¿Cómo ha visto los primeros meses del gobierno?

- Los primeros meses del gobierno de Piñera han sido, ciertamente, favorables. Uno, porque desde el momento de la elección se produjo un cambio en las expectativas. Segundo, lo resultados muestran objetivamente que las condiciones han cambiado, después de un magro crecimiento promedio de 1,7% durante el gobierno anterior; caídas en la inversión durante cuatro años consecutivos, con un deterioro en la situación fiscal del país. La economía viene saliendo del pantano, que es lo más importante, porque cuesta mucho cambiar una tendencia en ese sentido. Ahora, en estos últimos días hemos visto que las expectativas han estado deteriorándose un poco.

- ¿Cómo se explica eso?

- Desde el año ’90 a la fecha Chile pasó de ser un país de ingresos más bien bajos a un país de clase media, toda la gente que hizo ese cambio está indudablemente mejor, pero también es gente que tiene mucho miedo de retroceder. Cuando ven que los salarios están estancados y que empresas emblemáticas empiezan a cerrar sus operaciones, entonces, se asustan.

- ¿Las cifras de desempleo también influyen?

- La tasa de desempleo está más alta, aunque se están creando más empleos asalariados, pero se genera una sensación de inseguridad, por estas señales. Dicho eso, siempre se abren empresas y se cierran empresas. Pero resulta que estas son emblemáticas, entonces eso genera un tema de inseguridad, por el lado de la ciudadanía en general.

- ¿Y por el lado empresarial?

- Yo creo que aquí, una vez más, está quedando de manifiesto el rasgo bipolar que tiene el mundo empresarial chileno, en el sentido de que cuando las cosas van bien, hay mucha euforia; y cuando la cosa no se ve tan bien como parecía, el péndulo se mueve para el otro lado. Si uno ve la agenda del gobierno, que está en el programa, está bien orientada, bien inspirada.

- Pero la queja del empresariado es que llevamos cinco meses de gobierno y la agenda de productividad recién se comienza a conocer y la reforma tributaria aún no ingresa. Y el gobierno, en vez de eso, está tomando una agenda que no le es propia.

- Es cierto que las cosas pueden ser más rápidas, pero sería injusto decir que el gobierno no ha hecho cosas; pero sí veo un punto de inflexión en la percepción del mundo empresarial cuando el Presidente anuncia que no va a bajar el impuesto a las empresas, porque la señal fue que no estaba dispuesto a gastar capital político en eso. Es cierto que el argumento fue el de la restricción fiscal, pero aquí las señales son muy importantes. Yo sería partidario, y creo que todavía estamos a tiempo de que el ministro escuche, de hacerlo a largo plazo.

- ¿Gradualmente?

- Podría anunciar que va a bajar el impuesto a las empresas en un lapso de ocho años, en que durante los primeros dos no lo mueve por el tema fiscal, pero de ahí empieza un calendario decreciente. Esa señal es muy poderosa. En el tema de los empresarios, aparte de esta bipolaridad que mencionaba, yo creo que sí hubo un punto de inflexión cuando hizo el anuncio y sintieron que (el Presidente) no iba a estar dispuesto a dar las peleas más duras.

- ¿Y qué pasa con los cambios que se esperaban a la reforma laboral? ¿Cómo evalúa el trabajo del ministro Monckeberg?

- El tema laboral sigue pendiente. Él está absolutamente consciente de cuáles son los problemas. Este es un tema que está en el programa, él lo conoce muy bien y hay que combinar los tiempos políticos con lo que se quiere hacer. Obviamente me gustaría que se avanzara más rápido, pero sí se han hecho cosas, aunque en los temas más emblemáticos tal vez existe la percepción de que no se están jugando todas las cartas.

- ¿Cuánto influyen declaraciones como las del ministro Valente que llama a invertir en el extranjero?

- En el caso del ministro Valente, él no llamó a invertir afuera, lo que dijo fue lo que diría cualquier profesor de finanzas, cualquier banco de inversión, en el sentido de que es bueno tener las inversiones distribuidas en distintas partes. Sin perjuicio de eso, que aparezca la imagen de que el ministro que atrae inversiones esté recomendando invertir afuera confunde.

- Entonces, ¿cómo evalúa al equipo económico?, ¿están cumpliendo con las expectativas?

- El equipo económico está realizando una muy buena labor, es gente muy capacitada, muy inspirada, trabajando 24/7 y están siguiendo lo que quedó escrito en el programa, no están haciendo nada distinto de eso.

- Sebastián Edwards dijo que el gobierno tenía que apurarse, ¿comparte eso?

- Sí, el gobierno tiene que apurarse porque los tiempos pasan muy rápido; la tramitación de las leyes toma mucho tiempo.

- En el primer gobierno de Piñera estaba la excusa de la inexperiencia, pero ahora tiene la práctica.

- La crítica es injusta porque se han estado haciendo cosas. Por lo demás, no todos son proyectos de ley, hay muchas cosas que se pueden hacer por la vía administrativa y tampoco están las mayorías como para sacar las iniciativas que uno quiera. Pero sí toda la percepción está influida por el tema emblemático que es el tributario y como eso no ha salido todavía, atrae mucha atención y también el tema laboral.

- ¿En materia tributaria es partidario de un sistema integrado?

- Soy partidario de un sistema 100% integrado y un impuesto corporativo más bajo. En un mundo globalizado donde el capital es móvil el factor tributario, es un factor competitivo. El hecho de que la clasificación de riesgo de Chile haya caído nos hizo perder un factor competitivo. También la tasa de impuestos corporativos es un factor de competencia. Por algo las empresas digitales buscan una locación donde las tasas de impuestos son más bajas, ese es el mundo real.

- ¿Y está de acuerdo con que se las haga tributar?

- Creo que sí, hay que buscar una forma de que tributen. Si los bienes de consumo en Chile pagan IVA, no veo por qué no van a pagarlo también. Y en el caso del impuesto a la renta ocurre lo mismo, pero ahí es más complejo. Un factor de competencia internacional es el tema tributario. Un indicador distinto que hay es cuánto pesa el impuesto corporativo como porcentaje del Producto Interno Bruto y con esa medida Chile es la más alta, porque tiene pocas exenciones. O sea, Chile tiene la presión tributaria más alta de todos los países de la OCDE y eso nos afecta en términos de competitividad. Por eso creo que hay que avanzar hacia tasas más bajas.

- ¿Cómo augura el futuro del gobierno a partir de lo que está sembrando?

- Yo veo que la cosecha va a ser buena, porque la siembra está siendo la correcta. Lo que sí creo que no hay que tener miedo de plantar las semillas en las que uno cree, aunque a veces sean un poquito más impopulares, pero la dirección es la correcta y estoy esperanzado en que Chile no sólo va a retomar el crecimiento que perdió en los años anteriores, sino que va a recuperar su capacidad de crecimiento en el mediano plazo, porque esa es la única posibilidad real que tenemos de dar el salto al desarrollo y erradicar la pobreza.

Ciencia y tecnología:

"No me gusta como salió este nuevo ministerio"

-¿Comparte la mirada de los empresarios que han planteado que la ley de sala cuna será un impuesto al trabajo?

- Si necesitamos mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, el proyecto de la sala cuna universal me parece una muy buena medida, eso es lo central. Obviamente, se está financiando con un impuesto al trabajo, porque es un impuesto a la contratación, aunque dadas las tasas no me parece que vaya a tener demasiado impacto. Pero no hay que olvidar que es algo que beneficia a toda la sociedad.

- ¿Qué opina del nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología?

- En lo personal no me gusta como salió este nuevo ministerio. Es distinto al que propusimos en su oportunidad en la Comisión Asesora Presidencial, que unánimemente recomendó que si íbamos a hacer un cambio institucional teníamos que hacer un cambio de fondo de verdad y ahí nació la idea de hacer un Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Creo que se perdió una oportunidad, pero también entiendo la posición del gobierno, que quería dar una señal de avanzar, apoyar lo que ya había, porque si tiene el convencimiento de que hay que crear una nueva institucionalidad, después, imagino, verá la forma de ir mejorando eso.