Igal Magendzo: “Para este año debiéramos esperar un crecimiento en torno al 3,5%, que no es muy alentador”

Macro

Desde el punto de vista del experto, “tenemos que crecer al 4%, porque hay demasiadas necesidades. No sé si socialmente este país pueda aguantar un crecimiento de 3,5% por mucho tiempo”.

En 2014 se atrevió y, junto con un socio, tomó la iniciativa de independizarse y crear una consultoría. Ese año nació Pacifico Research. Estaba asustado, admite el economista Igal Magendzo, pero ahora siente que la suya es una empresa exitosa, ya que "hemos tenido muy buena recepción en el mercado". La gran mayoría de sus clientes está en el mercado financiero -bancos, AFP, fondos mutuos, family office- y reciben orientación enfocada particularmente en la toma de decisiones de inversión en el mercado de renta fija.

Si bien independizarse tiene cosas buenas y malas, porque "al partir es una montaña rusa, tienes momentos de mucha angustia", ahora que están estabilizados se quieren expandir a nuevos mercados fuera de Chile: ya están empezando en Colombia y después esperan seguir a México, algo que se impusieron como objetivo desde el origen, de ahí el nombre de la consultora.

En esta entrevista, en la que es imposible no percibir el entusiasmo de Magendzo con su "emprendimiento", el experto analiza lo que se viene para Chile en 2019 en materia económica. También nos da un pequeño atisbo de lo que debería pasar con las reformas tributaria y de pensiones.

- ¿El crecimiento de Chile el 2018 fue realmente tan bueno o sólo en comparación con lo bajo que había estado?

- En comparación al desempeño más pobre que tuvimos en los tres o cuatro años anteriores. Se empezó a salir de esa situación a mediados de 2017 y tuvimos un crecimiento más o menos acelerado hasta mediados de 2018.

- Las proyecciones para 2019 en general hablan de un 3,5%, ¿es posible llegar a esa cifra en el actual escenario internacional?

- Creo que sí. Ahora, estamos en un estado de ánimo negativo, que se ha configurado por un nerviosismo que, en parte, se ha ido autoalimentando entre los participantes del mercado.

- En contraste con lo optimista que estaba el mercado a fines de 2017 e inicios de 2018, ¿qué provoca el pesimismo?

- Ese optimismo no se basaba en nada concreto y ahora estamos en un pesimismo que tampoco se basa en datos duros.

- Entonces, ¿de qué se trata?

- El mundo está desacelerando, crece muy lentamente con un arrastre de deuda muy grande, así que no tendríamos por qué esperar un buen momento como el de los años 2000, cuando China se incorporó al mercado mundial. Ahí Chile crecía bastante, no había inflación, pero ahora no hay nada que nos empuje tanto. Es normal que estemos desacelerando en el mundo, el temor es que esto sea más violento de lo que se esperaba.

- En el contexto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos -en la que tal vez la tregua se extienda-, que este año China creció menos, ¿es más probable una desaceleración violenta?

- Sigue siendo igual de probable. China está enfrentando una desaceleración, porque su economía creció en forma un poco artificiosa. Y empieza a haber dudas de si será capaz de mantener el crecimiento que tuvo hasta ahora o si la desaceleración por la que pasa será mucho más fuerte.

- Se lo pregunto porque es nuestro principal socio comercial.

- Con todo, el cobre está entre 2,7 y 2,8 dólares la libra; este año nuestra segunda exportación a China, superando a la manzana, fueron las cerezas; tuvimos un boom de exportación de arándanos. China es mercado para nosotros. Todavía no vemos nada concreto como para ponernos más pesimistas, pero el pesimismo es contagioso.

- Así, ¿qué se puede esperar para 2019 en Chile?

- De la situación actual se desprende que debiéramos esperar un crecimiento en torno al 3,5% que no es muy alentador.

- No parece tan malo.

- Desde el punto de vista de cómo empujamos a este país para adelante, no podemos crecer al 3,5% tenemos que crecer al 4%, porque hay demasiadas necesidades. No sé si socialmente este país pueda aguantar un crecimiento de 3,5% por mucho tiempo.

- ¿Las medidas pro inversión del gobierno contribuyen a crecer?

-Todo ayuda, pero hay que ver qué funciona. Hasta ahora, no hemos visto nada muy importante. La inversión ha crecido, pero a un ritmo que no es muy acelerado, considerando que hubo muchos años que se invirtió muy poco y también que el precio del cobre, en particular, está alto. Posiblemente este es un fenómeno mundial.

- ¿Qué debería hacer el gobierno en este escenario?

- Es importante que muestre muy concretamente qué medidas se han traducido en qué resultados.

- ¿Por ejemplo?

- Se dice que se ha creado cierto número de empleos desde que asumió este gobierno, qué ha hecho que lo llevó a eso. Posiblemente sólo haber dicho que no se iban a hacer muchas reformas ya ayudó a bajar la incertidumbre.

El gobierno debe explicar

- Pero las reformas que va a hacer están generando incertidumbre.

- Claro, por otro lado, están empujando reformas bastante grandes que no es lo que esperábamos. Eso juega un poco en contra versus la actitud inicial del gobierno. Es muy importante explicar cómo han funcionado sus medidas.

- Dijo que no se esperaban tantas reformas de este gobierno, ¿está cayendo en el mismo error del anterior, hacer varias reformas estructurales en poco tiempo?

- Pienso que sí, pero a una escala menor. La reforma tributaria que se está proponiendo es importante pero mucho menos ambiciosa que la anterior. La reforma a las pensiones también es importante, pero mucho menos ambiciosa que otras propuestas que ha habido y no es tan grande como la reforma laboral que se hizo.

- La derecha está poniendo mucha presión a que en el marco de la reforma tributaria se le baje el impuesto a las empresas, dicen que esa es la tendencia en el mundo y nosotros vamos en sentido contrario, ¿comparte esa mirada?

- Si vamos a poner impuestos que afecten a los más pobres para financiar a los más ricos, con la idea de que eso va a generar empleo, la evidencia empírica demuestra que eso no pasa. Acabamos de verlo con Trump que bajó el impuesto, vino un boom económico, hubo más empleo; pero esos cartuchos se acabaron, no tuvieron un efecto de largo plazo.

Reforma Laboral: "Esperaría que el gobierno adecúe el mercado a las necesidades de las nuevas tecnologías sin descuidar la protección del trabajador"

- Viene una reforma laboral, ¿cómo va a influir eso en la economía y en el ánimo?

- Va a depender del foco que le den.

- ¿Cuál debería ser?

- Las reformas laborales deben avanzar en dos frentes: dar más protección a los trabajadores e ir adecuando el mercado a las necesidades de las nuevas tecnologías. En ese sentido hay muchas cosas que hacer en flexibilidad laboral, teletrabajo y otros. Esperaría que el gobierno empuje fuerte en adecuar el mercado a las necesidades de la nuevas tecnologías sin descuidar la protección del trabajador, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana.

- ¿El aumento de la edad de jubilación es una necesidad para un país como el nuestro?

- En las discusiones que estamos teniendo, el debate técnico ha sido un relegado. Los técnicos están con poca voz, incluso ellos han internalizado mucho las restricciones políticas. La pregunta que nos debemos hacer los técnicos es qué es lo que se debe hacer.

- ¿Y qué se debiera hacer?

- Dadas las nuevas perspectivas de vida, hay que subirla. Tenemos que cotizar más y jubilarnos más tarde, para una jubilación buena, decente. Con las pensiones en Chile fuimos muy creativos, por qué de pronto se nos acabó la creatividad.

- Algunos opinan que habría que volver al sistema de reparto, no les gustó tanta creatividad.

- Los sistemas de reparto, que pueden ser una forma de solucionar el problema de las lagunas y son más solidarios, se quedan sin financiamiento. Pero si pudiéramos hacer las pensiones contingentes a la situación económica del país, vamos resolviendo eso.

- ¿Cómo sería?

-Si al país le va bien las pensiones suben y si le empieza a ir mal las jubilaciones van a ser peores.

- ¿No es como especular?

- No, porque se haría en tendencia igual como hacemos con el gasto fiscal.