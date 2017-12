Industria se desacelera en noviembre de la mano de una fuerte contracción del sector servicios

Macro

Según informó el INE, la producción industrial avanzó 2,3% en el penúltimo mes del año, dejando atrás el alza de 5% el mes previo. El rubro electricidad, gas y agua cayó 3,5%, su mayor baja desde febrero.

Al parecer noviembre no será un mes de "florcitas" para la economía chilena, en alusión a la referencia que hizo en su momento el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, para dar cuenta de las mejores expectativas de crecimiento para el país.

