INE modifica método para registrar el transporte aéreo y paquete turístico en el IPC de mayo

Como no existe información disponible dado el contexto de pandemia, se considerará el último precio registrado con anterioridad. Así se suma al listado de productos como entradas al cine, servicios de fiestas de cumpleaños y clases deportivas, entre otros..

La pandemia ha generado impactos de todo tipo. Uno de ellos se ha dado a nivel de las estadísticas del país, cuyo levantamiento ha enfrentado problemas dada la extensión de las cuarentenas vigentes y la alteración que ha significado para el funcionamiento de la actividad económica. De hecho, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles de una nueva modificación en la forma que se considerarán los valores asociados al servicio de transporte aéreo y paquete turístico en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo desempeño en mayo se conocerá este viernes.

Hasta abril, el INE se había ceñido a las directrices dictadas internacionalmente en cuanto a suplir la falta de información de precios específicos por imputaciones asociadas a movimientos estacionales particularmente fuertes. "Es decir, cuando un segmento de consumo desaparece por completo, su precio no puede por definición ser observado y el índice de precios de estos productos se imputa por el método más adecuado a estos fines", explicó en una separata técnica complementaria de los ajustes que debió hacer previamente para llegar a una variación del IPC en la actual coyuntura.

Sin embargo, la entidad advirtió que para los casos señalados -transporte aéreo y paquete turístico- existen particularidades "que obligan a las oficinas de estadísticas a revisar su tratamiento, principalmente debido a los efectos de estacionalidad que se desprenden de la demanda de estos productos".

"Si bien existe una oferta de estos servicios por parte de las distintas líneas aéreas y agencias de turismo, desde el punto de vista de la demanda no existe la posibilidad de utilizarlos. Las distintas restricciones de movilidad (cuarentenas) impuestas por las autoridades de gobierno en Chile y el resto del mundo, imposibilitan que estos servicios se comporten con su regularidad estacional", sostuvo el INE.

En específico, agregó, el comportamiento estacional esperado para cada serie en mayo responde normalmente a un patrón explicado por un alza en la demanda de estos servicios debido, principalmente, a la cercanía de las vacaciones de invierno en el país para los años previos.

Pero tomando en cuenta que hoy no existe una demanda regular por parte de los usuarios de nuestro país, acotó que se considera necesario "no replicar un patrón estacional que no podrá ser observado en la realidad nacional".

Dado lo anterior, para la publicación oficial de mayo y en próximas publicaciones en caso de ser necesario se utilizará lo que se llama método de arrastre, que implica que para el mes en que no está disponible el precio de una variedad, se repite el ultimo registrado.

Así, tanto paquete turístico como servicios de transporte aéreo se suman al listado de productos que hacen uso de este método de imputación, entre los que ya se encuentran: entradas al cine, servicios de fiestas de cumpleaños, servicios prestados por centros recreativos, clases deportivas, entradas a espectáculos culturales, clases recreativas, gimnasios y entradas a centro de diversión nocturnos.

También se suma a este grupo durante este mes el servicio de enseñanza de post grado y postítulo.

Por último, para el caso del servicio de alojamiento turístico, y dado que este producto alcanza la representatividad necesaria durante este mes, el INE dijo que los cálculos asociados a este responderán a los métodos tradicionales en metodología.