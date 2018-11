INE rectifica medición de las remuneraciones y le da la razón al Banco Central

Macro

Nueva medición da cuenta de un alza nominal de 4,5% de los salarios, mientras la cifra anterior era de 3,3%.

Una política de rectificación de cifras, hasta ahora no utilizada, estableció el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a partir de septiembre para los índices de Remuneraciones (IR) y del Índice de Costo de la Mano de Obra (ICMO), publicados hoy.

Lo anterior, destacó a través de un comunicado -al que se sumó posteriormente una conferencia de prensa-, es una práctica común y recomendada por organismos internacionales, como lo reflejan lo sugieren el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre buenas prácticas estadísticas,

El INE explicó que la discrepancia que había mostrado la evolución en doce meses de estos índices con las tendencias provenientes de registros administrativos y otra información del mercado laboral -como había sido mencionado por el Banco Central-, así como estudios realizados en otras instituciones, llevó a un equipo técnico de la Institución, especialmente conformado para ello, a desarrollar desde hace poco más de un mes un proceso de auditoría completo a la metodología de levantamiento, registro y rectificación de información.

"Uno de los resultados claves de ese proceso fue encontrar que existe una diferencia significativa al comparar los datos rectificados con los datos iniciales o provisorios. Este análisis fue realizado tomando la información existente para el primer año luego del cambio de año base de los índices, que se publicó por primera vez en julio de 2017", aclaró la entidad.

Dado lo anterior, subrayó la entidad, "resulta fundamental entonces establecer una política de rectificación de cifras que permitiese comparaciones estadísticamente válidas en lapsos interanuales y distinga entre las cifras definitivas y las provisionales.

El objetivo principal de una política de este estilo es poder incorporar modificaciones de la data que se producen en el tiempo y que provienen del levantamiento de información, debido básicamente a:

- Corrección por parte de las unidades estadísticas (empresas) de los datos que fueron entregados en el mes anterior al de referencia.

- Reemplazos de unidades estadísticas realizados en conformidad a los criterios de calidad y de representatividad de la muestra establecidos por el INE.

- Información que llega fuera de los plazos establecidos por el INE para su entrega y que es posible incluir en los cálculos en el mes siguiente.

De acuerdo a lo señalado por el INE, los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) del Costo de la Mano de Obra (ICMO) subió interanual 3,3% bajo la anterior metodología, mientras la rectifica es de 4,5%.

En términos mensuales el alza nominal fue de 0,8%.

Las declaraciones de Pattillo

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, indicó que este es uno de los puntos que ha estado en el debate en las últimas semanas, luego que el Banco Central justificara su decisión de elevar la tasa de interés en que la revisión de registros administrativos mostraba "un mayor dinamismo del empleo y las remuneraciones que el sugerido por las encuestas".

El respecto, Pattillo señaló que "el comportamiento del mercado laboral no se veía consistente con tasa de variación en doce meses de los salarios nominales tan baja, y que hacía que los reales durante este período estuviesen virtualmente en cero".

Consultado directamente si el juicio del Central era correcto, el economista respondió con un escueto "sí".

En esa línea, Pattillo defendió el prestigio del organismo que encabeza y afirmó que "el prestigio del INE se vería de verdad afectado si esta corrección no se hiciera. En el óptimo, no se debería corregir nada (...) A veces uno se equivoca o no consideró algo, pero no hay dato en el mundo que no sufra correcciones", dijo Pattillo.