Entidad expuso ante la comisión de Hacienda del Senado, dando cuenta de que el gasto efectivo se queda algo corto respecto a lo acordado en el plan de emergencia de junio del año pasado.

Hasta la comisión de Hacienda del Senado llegó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), liderado por su presidente Jorge Desormeaux, para exponer sobre el estado de las finanzas públicas en 2020, año marcado por la pandemia del coronavirus.

Y la ponencia del organismo no dejó indiferentes a los senadores opositores, ya que da cuenta de una menor ejecución de recursos en el ejercicio anterior.

¿Por qué importa esto? Porque el 14 de junio se cerró un acuerdo entre gobierno y oposición para crear el denominado "Fondo Covid-19", vehículo por un monto total de hasta US$ 12.000 millones que financiaría apoyos estatales e impulsaría el gasto público a crecer más de 11% en el período.

El reporte presentado por el CFA da cuenta de que el gasto primario ejecutado por el Fisco fue levemente inferior a lo anticipado en junio: si el acuerdo señalaba explícitamente que se gastaría el equivalente a 112 (de una línea base que parte en 106), finalmente se gastó el equivalente a 111,5.

Esta diferencia, si bien parece menor, tiene su origen en una sobrejecución del gasto corriente del sector público (por las mayores transferencias entregadas a la población) y un ritmo menor a lo esperado en el gasto en inversiones y transferencias de recursos (gasto de capital).

En el detalle, el CFA reportó que el gasto de capital total alcanzó los US$ 8.600 millones el año pasado, por debajo de los US$ 8.827 millones que contemplaba el acuerdo del 14 de junio y que, a su vez, incluía la posibilidad cierta de que se dejaran de gastar alrededor de US$ 2.000 millones en inversiones estatales debido al efecto de las medidas de aislamiento en el avance de obras. Con esto, el gasto en esta ítem fue US$ 227 millones más bajo que lo comprometido en el acuerdo.

En proporción, el gasto de capital ejecutado ascendió a un 84,8% de la ley aprobada por el Congreso -su menor ritmo en una década- y un 97,4% de la base acordada en el plan de emergencia entre el gobierno y la oposición.

En cambio, el gasto corriente anotó una sobreejecución de 106% respecto a lo acordado en junio, un récord de la última década, totalizando US$ 60.210 millones (un 24,2% del PIB).

"El gasto total del Gobierno Central se ubicó algo por debajo lo planteado en el Marco de Entendimiento del 14 de junio de 2020, lo que se explica por una menor ejecución del gasto en capital", explicó Desormeaux.

La crítica de los senadores

En la oposición no vieron con buenos ojos los números. El presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Jorge Pizarro, calificó como "preocupante la lentitud" en la ejecución de inicio del año, pidiendo al ejecutar apurar el tranco en la inversión "porque esto genera empleos, reactiva la cadena productiva y eso debe complementarse con ayudas fiscales a sectores en crisis como la cultura, el turismo, la gastronomía, los servicios personales y a las familias que están sin empleos".

Por su parte, el senador PS de la misma instancia, Carlos Montes, aseguró que "todo indica que el impulso del Presupuesto es bajo", señalando que "ha habido muchos problemas en la ejecución de la inversión pública", por lo que hizo un llamado al Ejecutivo a analizar mecanismos para acelerar los desembolsos en gasto de capital.

El director de Presupuestos, Matías Acevedo, fue enfático en la sesión en recalcar que siempre se proyectó que el gasto en inversiones podría ser menor a lo proyectado debido al impacto de las medidas de distanciamiento social.

"El 2020 fue un año muy complejo. Obviamente las inversiones se vieron afectadas, tanto en Chile como en el mundo entero, ya que se movieron al ritmo de las restricciones de movilidad", argumentó.

Fondo Covid se gasta más rápido de lo proyectado

El documento del CFA también hace un seguimiento del Fondo Covid. Según sus cálculos, el año pasado se ejecutaron US$ 4.583 millones, desglosados en US$ 4.575 millones de medidas que implican mayor gasto público y US$ 8 millones en políticas que significan menores ingresos para el Estado.

Dicha cifra supera los US$ 3.500 millones de ejecución mínima para 2020 que estableció el acuerdo de junio.

A los US$ 4.583 millones se le agregan US$ 1.189 millones en medidas "bajo la línea" que no afectan el patrimonio neto del Fisco.

"A la fecha, el Fondo Covid implica un total de recursos potenciales de US$ 11.692 millones, de los cuales en 2020 se han utilizado US$5.772 millones, quedando un espacio de recursos por US$ 5.920 millones de lo comprometido", concluye el Consejo.

Entre las medidas que implican mayor gasto, destacan los US$ 2.494 millones desembolsados para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los US$ 938 millones del Bono Clase Media, los US$ 638 millones para la segunda fase del fondo de salud y los US$ 292 millones del Bono Covid Navidad.