Intereses de la deuda en 2019 consumirán un 10% de los mayores ingresos del Fisco

Reporte advierte que $ 1 de cada $ 10 del erario se destinará a financiar presiones de gasto en las distintas carteras.

Desde por lo menos 2010 la deuda pública viene incrementándose como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Hace ocho años, por ejemplo, equivalía a 8,6% del PIB (US$ 20.357 millones), mientras que a junio de este año dicho indicador prácticamente se triplicó para ubicarse en 23,7% del PIB y US$ 68.217 millones.

Aquello no le ha salido gratis al Fisco, ya que lo destinado al pago de intereses por su mayor endeudamiento ha ganado terreno en el gasto total del sector público en el período. Y para 2019, consumirá un porcentaje no menor de los ingresos totales en dicha obligación.

Acorde a un informe del Observatorio del Gasto Fiscal, en 2019 dichos recursos representarán un 4,2% de los ingresos públicos

(US$ 2.713 millones), mientras que en 2014 ascendían al 2,6% del total. El aumento estimado para el próximo año (del orden de US$ 211 millones) “consumirán” alrededor del 10% de los mayores ingresos públicos proyectados para el ejercicio.

“Por lo tanto, si el erario fiscal no tuviera esta carga financiera para el 2019, su déficit sería la mitad de lo planificado y pasaría a representar un 0,9% del PIB en lugar de 1,7%”, señala el estudio, elaborado por los investigadores Manuel Henríquez y Gabriel Chacón. En esta línea, calculan que los gastos por intereses equivalen al 55% del déficit del gobierno para el período.

Henríquez, eso sí, destaca que la expansión del gasto en pagar intereses por la deuda crecerá en 2019 mucho menos que el promedio de los anteriores cuatro presupuestos: 8,5% versus 17%.

“Es de suma importancia que además de discutir el nivel de endeudamiento fiscal, se profundice y perfeccionen los análisis relacionados a la calidad del gasto público. ¿Las inversiones y gastos realizados en distintos programas están cumpliendo sus objetivos y resultados esperados?”, asegura Henríquez.

Presiones de gasto

El análisis de la ONG pro transparencia fiscal, aborda el debate por las denominadas presiones de gasto, que Hacienda cuantificó en US$ 5.500 millones para el período 2018-2021, principalmente de la mano del déficit operacional en Salud.

Cálculos del observatorio muestran que para el próximo año dichos gastos ascenderán a US$ 1.510 millones, con una incidencia de 63% de parte de la cartera de Salud (US$ 951 millones). Más atrás se ubican las carteras de Vivienda, Educación y Trabajo (ver tabla).

Del total de las carteras analizadas, las presiones de gasto ascienden a 2,4% del total de su presupuesto. Esto implica que de reconocerse dichas presiones para el próximo año, $ 1 de cada $ 10 gastados se destinará a hacerse cargo de solventar proyectos o iniciativas con financiamiento no asegurado.

“Es necesario que la Dipres transparente cuánto y en qué ministerios se incluyen las presiones de gasto para el 2019, lo cual ayudaría a establecer con mayor certeza cuál es el incremento efectivo del gasto en nuevas iniciativas”, asegura Henríquez.

El reporte también aborda los esfuerzos del gobierno por reducir el déficit operacional de los servicios de salud. Así, el observatorio proyecta que el gasto en este ítem no logrará contenerse el próximo año, totalizando US$ 11.539 millones, un avance respecto a los US$ 10.657 millones para el actual ejercicio.

“El déficit en el sector de salud ya presenta un carácter estructural, y sus causas están asociadas a una multiplicidad de factores que es necesario abordar, entre las cuales pueden mencionarse: costos incrementales de las prestaciones (fármacos, insumos y compras extra-sistema), aumento sustancial de la demanda de salud, y falta de capacidad de gestión y control presupuestario de parte de Salud y Hacienda”, advierte Henríquez.