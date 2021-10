Inversión en el sector industrial tendrá un boom este año, pero una fuerte caída en 2022

Macro

Según un catastro de la CBC, durante este ejercicio los recursos comprometidos aumentan 17,3%, pero se reducirán 31,2% el próximo ante la ausencia de nuevas iniciativas.

El sector industrial es un buen ejemplo del cara y sello que enfrentará la economía chilena este año y el próximo. Por una parte, el rubro experimentará un boom relevante en los montos de inversión para el actual ejercicio, de la mano de la recuperación de los niveles de actividad previos a la pandemia y el proceso de reapertura; mientras que por otra, anotará una fuerte caída en 2022 tras diluirse el efecto rebote de este año.

Así es el panorama que delinea para el rubro el catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), con cifras al segundo trimestre. El monto de los proyectos de inversión en el área asciende a US$ 1.730 millones para el quinquenio 2021-2025, un 2,8% del total nacional desplegado en 61 proyectos con cronogramas definidos.

Los montos de las iniciativas consideradas para este año comprenden un aumento de 17,3% respecto a 2020, de la mano del ingreso de nuevas inversiones al listado.

Sin embargo, en 2022 se proyecta una merma de 31,2% en este indicador, ante los ajustes a cronogramas -con eventuales postergaciones- y la ausencia de nuevos proyectos.

De esta forma, en el actual ejercicio se esperan materializar inversiones por US$ 805 millones, cifra que se reducirá a US$ 554 millones en 2022, US$ 297 millones un año más tarde, US$ 46 millones en 2024 y US$ 27 millones al cierre del horizonte de estimación.

El reporte contempla proyectos industriales en desarrollo, como el forestal MAPA, Embotelladora CCU Renca, Optimización y Ampliación de Instalaciones Cervecería Chile, y el Proyecto Piloto de Descarbonización y Producción de Combustibles Carbono Neutral HARU ONI; otros próximos a ejecutar, como Terminal Caldera de Enapac; otros considerados como “relevantes” pero fuera del catastro, como HYEX Síntesis de Amoníaco Verde y Producción de Hidrógeno Verde; y otros terminados, como la Ampliación del Centro de Almacenamiento de Friopacífico.

Un zoom a las iniciativas

Las cifras totales consideradas en el catastro exhiben un aumento de 0,4% respecto a lo estimado en el primer trimestre, ante el ingreso de 17 nuevas inversiones y la salida de dos.

La CBC identifica siete iniciativas de magnitud que se incorporaron al catastro, como el Centro de Distribución de MercadoLibre (US$ 75 millones), Centro de Distribución Rosen (US$ 50 millones), Incorporación Línea 3 Planta Ball (US$ 47 millones), Centro de Bodegaje y Distribución Avanza Park San Bernardo (US$ 46 millones), Piscicultura de Recirculación Astilleros II (US$ 40 millones), Proyecto Tubería Interconexión Impulsión Ruta 28 (US$ 35 millones) y el Centro Logístico Avanza Park Pudahuel 2 (US$ 35 millones).

Los montos se desglosan en distintos sub rubros, con los proyectos de desalinización llevándose el monto más alto para el quinquenio, con US$ 482 millones, seguido de la industria química con US$ 343 millones y de cerca los edificios industriales de distribución con US$ 341 millones.

El análisis también considera a sectores como alimentos y bebidas, acuícola, gasífera, agropecuaria, sanitaria, mineral no metálica, petróleo y petroquímica, y papel y madera (ver gráfico).

Por etapa actual de desarrollo, los proyectos en construcción representan algo más de la mitad del total previsto para el quinquenio, con US$ 919 millones (39 proyectos), seguido de US$ 482 millones en período de ingeniería básica (1 iniciativa), US$ 256 millones en fase de ingeniería de detalles (10) y US$ 73 millones ya terminados (11 inversiones).