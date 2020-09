Inversión extranjera mantiene dinamismo pese a pandemia y flujo aumenta 14% en lo que va del año

Macro

Al séptimo mes del año se acumularon casi US$ 10.000 millones, según informó InvestChile en base a datos del Banco Central.

La inversión extranjera directa (IED) mantuvo su dinamismo en lo que va del año, a pesar del impacto que ha provocado la pandemia en el comercio y la economía global.

Así lo dio a conocer hoy InvestChile, que en base a datos del Banco Central informó que entre enero y julio de este año el flujo de IED totalizó US$ 9.972 millones, un avance de 14% respecto al mismo lapso del año pasado.

Asimismo, las cifras implican un 44% de aumento respecto al promedio del último quinquenio y un 27% de avance respecto del promedio histórico con cifras comparables (2003-2020). En el séptimo mes del año, el flujo de IED alcanzó los US$ 425 millones.

El director (s) de InvestChile, Juan Araya, calificó los datos como una "buena noticia" en el actual escenario económico y sanitario a nivel global.

"Necesitamos que la inversión extranjera en Chile se mantenga saludable, que más empresas foráneas concreten sus proyectos en nuestro país y así formen parte de la reactivación económica y la generación de empleo que Chile necesita para recuperarse del efecto negativo que ha tenido la pandemia en la economía. Las empresas extranjeras son una fuente importante de empleo y es importante recuperar los puestos de trabajo que se perdieron a raíz del Covid-19", planteó el directivo.

Según InvestChile, el componente más importante del flujo de IED fueron las participaciones en el capital, con US$ 5.047 millones, seguido de los instrumentos de deuda con US$ 2.482 millones, y las utilidades reinvertidas con US$ 2.443 millones.

"Estamos trabajando como agencia para que el impacto de la pandemia en los flujos de IED que ingresan a Chile sea el menor posible. Para eso, es vital que los inversionistas extranjeros mantengan la confianza en nuestro país para realizar sus proyectos, que es lo que hemos visto reflejado hasta ahora en las cifras y en nuestro trabajo diario con las compañías", señaló Araya.