Inversión proyectada en obras públicas repunta a máximos de tres años

Macro

Proyectos en carpeta para el lapso 2019-2023 alcanzaron más de US$ 17.000 millones, un incremento de 7%.

El gobierno tiene sus fichas puestas en las obras públicas para reactivar la economía. Por lo mismo, adelantó para este año y el próximo un millonario plan de obras y concesiones con miras a hacer frente a la desaceleración del crecimiento en medio de un complejo escenario internacional.

Apuesta que encuentra eco en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC). El reporte indica que la inversión proyectada para los próximos cinco años aumentó 7% en el segundo trimestre en relación al primer cuarto del año, alcanzando un monto de US$ 17.606 millones. Este es el nivel más alto desde la primera mitad de 2016.

La corporación estima el volumen de inversión a materializar en el país para el quinquenio vigente, considerando el número de proyectos estatales y privados con cronogramas definidos en sus distintas etapas.

En su reporte, la entidad da explica que el incremento se da por la incorporación de 45 nuevas iniciativas, siendo la más relevante el tren Alameda-Melipilla, con US$ 1.100 millones de inversión.

“Adicionalmente, hubo variaciones mixtas en la estimación, producto de aumentos de inversión y cambios de cronograma (retrasos y reprogramaciones). Por otro lado, se registró la exclusión de 14 proyectos, de los cuales los más relevantes son Embalse Punilla (por conflicto contractual) y Embalse Catemu (por recalendarización de la concesión)”, señala el documento.

Fuerte incidencia

Las obras públicas tienen un peso importante en la economía. Los datos de la CBC revelan que representan el 27,9% del stock de inversión a nivel nacional para el quinquenio 2019-2023, de la mano de 403 iniciativas con cronogramas definidos.

Del total, un 56% corresponde a proyectos estatales y 44% a privados.

Por zona geográfica, la Región Metropolitana lidera con US$ 7.929 millones en el período, seguido de Valparaíso con US$ 1.272 millones y Los Lagos con US$ 1.075 millones. Las iniciativas interregionales suman US$ 1.086 millones en el período.

Inversión ejecutada y empleo

Otro de los indicadores de actividad que elabora la CBC es la intensidad de la inversión, que mide el gasto realizado en proyectos de inversión en el país, en partidas como construcción -insumos y mano de obra- y en equipamiento y otros.

En el rubro obras públicas, la inversión ejecutada se expandió un 2% en el segundo trimestre respecto al primero, totalizando US$ 914 millones. Este es el nivel más alto en los últimos dos años (ver gráfico).

“El incremento se origina fundamentalmente por el reciente inicio de la construcción de la extensión de línea 3 y 2 del Metro de Santiago”, explicó la corporación en su informe.

También la entidad calcula la demanda de mano de obra que requerirán los proyectos de inversión en el horizonte estimado. Así, prevén que el peak se alcanzó en enero de este año con más de 39 mil plazas laborales en las iniciativas privadas y estatales que tienen un cronograma definido al cierre del segundo trimestre del año.

Hacia adelante, se producirá una caída pronunciada en el nivel de demanda de trabajadores para los proyectos del sector, alcanzando un mínimo de 17 mil cupos a mediados del 2022.

“Comparado con el trimestre anterior, se registra un desplazamiento positivo de la curva a lo largo del quinquenio. Esto coincide con la activación de iniciativas que, en un 51%, corresponden a proyectos de concesiones”, dijo la CBC.