Inversión suma señal alentadora en II trimestre: actividad de ingeniería volvió a crecer

Relevante fue el alza en los requerimientos por parte del sector público tanto a nivel pre inversional como de ingeniería de detalle.

Una positiva señal sumó la marcha del país durante el segundo trimestre. El Índice de Actividad Económica de la Industria de Ingeniería de Chile (AIC) aumentó 20% en el citado período comparado con igual mes de 2017, lo que representó una aceleración respecto al 3% observado en el primer cuarto del año y, al mismo tiempo, acentuó la distancia con las caídas verificadas desde la primera parte de 2016.

Medido desde 1996 por la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería, el AIC se ha convertido en un termómetro del nivel de los proyectos de inversión que están por realizarse, por cuanto registra la demanda de horas hombre por proyectos en los distintos subsectores de la economía nacional.

“Lo que no se diseña no se construye”, resalta el gremio cuyas empresas están detrás de los diseños de la mayor parte de los proyectos de inversión pública y privada realizados en Chile. De hecho, producen más de tres millones de horas-hombres anuales y exportan del orden de US$ 135 millones.

En esta ocasión, por ejemplo, fue relevante el incremento que protagonizaron los requerimientos de ingeniería por parte del sector público tanto a nivel pre inversional como de ingeniería de detalle.

En el primer caso, que abarca los estudios de factibilidad, gestión, auditoría, mercados, planificación, finanzas y medio ambiente, entre otras consideraciones, el alza fue de 33%; mientras que en el segundo, el avance fue de 91%.

En contraste con estos ritmos, en el período abril-junio se verificó un alza de sólo 8% en las horas hombres destinadas a inspecciones y gestión de la construcción.

Frente a esto, la demanda proveniente del mundo privado -que representa el 71% del indicador- también mostró avances, pero de menor magnitud. En el terreno pre inversional la mejoría sólo fue de 2%; en actividades de ingeniería de detalle, 20%; y, finalmente, en la actividad de gestión de la construcción e inspección -que concentra el mayor porcentaje de horas hombres utilizadas- la mejoría fue de 20%.

Sector minero, protagonista

Al considerar la variación de la actividad clasificada por subsectores económicos respecto al mismo trimestre del año anterior, el índice ponderado muestra un crecimiento de un 5,4% en infraestructura minera, con protagonismo del mundo público en contraste con lo privado.

Detrás se ubicó la infraestructura industrial con un aumento de 1,74% gracias al sector privado.

La infraestructura hidráulica-sanitaria se movió apenas 0,3% y la edificación urbana 0,98%.

En cambio, la infraestructura general y energía exhibieron una leve baja en el segundo trimestre contra igual lapso de 2017.

Bajo la lógica de un promedio móvil -que da cuenta de una tendencia de largo plazo- se observa una recuperación de los proyectos en el último trimestre, donde los públicos suben 7% y los privados 4% respecto al trimestre móvil anterior.

En términos generales, se observa un aumento del 5% respecto al trimestre móvil anterior.