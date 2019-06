Investigadora de LyD asumirá como economista jefa de Banchile

Macro

Nuevos pasos emprenderá la hasta ahora investigadora de Libertad y Desarrollo, Carolina Grünwald.

Desde julio, la ingeniera comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master in Macroeconomic Policy and Financial Markets, universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona, asumirá como economista jefa de Banchile.

La profesional trabaja en LyD desde agosto de 2016 y sus principales áreas de estudio son los temas relacionados con la macroeconomía, el Presupuesto de la Nación y las cifras del Banco Central.

Adicionalmente, cumple rol como profesora de Principios de Macroeconomía en la Universidad del Desarrollo.

Grünwald comenzó su carrera en el Banco Central de Chile, donde llegó a ser Economista Senior.

Desde 2015 se integró a la Universidad del Desarrollo como investigadora del Centro de Estudios de Economía y Negocios, y como docente de Principios de Macroeconomía y Finanzas II.

Entre sus labores también está su participación en el grupo de expertos convocados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para mejorar la calidad de las cifras del IPC.