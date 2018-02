IPC sorprende al alza en enero pero sin alterar el lento camino hacia 3%

Macro

Para los analistas el dato ratifica que la tasa de política monetaria no se moverá del actual 2,5% hasta la última parte del año.

Una partida de año algo sorpresiva protagonizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual subió 0,5% en enero, es decir, por encima del rango de 0,1% a 0,3% que anticipaban las distintas encuestas del mercado.

Aunque imprevisto, se trataría de un hecho más bien transitorio y puntual. De hecho, la mitad del resultado respondió a productos de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas -la que más pesa dentro de la canasta de IPC-, la cual exhibió un incremento de 1,3% en el período, destacando el salto en el valor de los limones (101,4%) y tomates (18%).

En la otra esquina, el descenso del dólar -de 2,8% en enero y que hoy ubica en torno a los $ 600-, se notó en algunos productos y servicios, como los paquetes turísticos, cuyo preció cayó 11,8% en el mes.

Los mismos agentes del mercado destacaron que los indicadores de inflación subyacente -que extraen los productos y servicios más volátiles- aún están por debajo del 2% anual. El índice sin alimentos ni energía (IPCSAE), en particupar, anotó una variación de 1,6% en doce meses, la más baja desde la última actualización de la canasta del IPC (2013).

Así, el IPC de enero se tradujo en que la inflación anual logró mantenerse por segundo mes consecutivo dentro del rango meta del Banco Central (entre 2% y 4%), al acumular una variación de 2,2% en los últimos doce meses.

Dólar seguirá presionando a la baja

Tras la primera reunión de política monetaria del año celebrada a fines del mes pasado, el Consejo del Banco Central advirtió que el tipo de cambio podría llevar a que la inflación fuera algo menor a lo previsto, lo que seguiría vigente pese a la sorpresa al alza de enero.

Aún así, los analistas estiman que los recortes de tasas a los que anunció recurrir el Consejo si se retasaba la convergencia de la inflación a la meta de 3%, son improbables. Eso sí, mientras la recuperación de la actividad sea tan robusta como se espera en la primera parte del año.

De acuerdo a BICE Inversiones, el escenario de aceleración de la actividad local sigue vigente, pero deberá conversar con un tipo de cambio que mantendrá un sesgo apreciativo que podría presionar a la baja los registros de inflación durante el primer semestre.

Una visión similar plantean desde BBVA Research, que estima que los efectos de la reciente apreciación del peso no se habrían reflejado por completo en el actual registro, por lo que seguirían restando inflación los próximos meses.

El economista de Banchile Inversiones, Jorge Lorca prevé que la inflación recién se acercará a 3% en junio. Sin embargo, con los últimos datos de actividad (Imacec de 2,6% en diciembre) y las perspectivas de crecimiento para el resto del año, estima que el próximo movimiento en la tasa de política monetaria “corresponderá a un incremento durante a octubre”.

Para el economista de Scotiabank, Benjamín Sierra, el último dato de IPC “no hacen sino recomendar la mantención del compás de espera en la política monetaria”. Su proyección es que se iniciará un proceso de alzas a mediados de año “si la tendencia de recuperación de la actividad se concreta, especialmente en inversiones”.

En BCI Estudios esperan que la inflación se mantenga en torno al 2% hasta mediados de año para cerrar en 2,7%. “Nuestro escenario es mantención de TPM y un proceso de alzas que podría comenzar en la segunda parte del año”, indicó el economista de la entidad, Felipe Ruiz.

Cifras del inicio de 2018 superaron las expectativas

Los indicadores de actividad conocidos en enero estuvieron por sobre lo esperado por los agentes, según reveló el Índice de Sorpresas de Actividad elaborado por Itaú.

En el citado período, el indicador subió a 0,08 punto desde las -0,28 unidades que marcó en diciembre. Una lectura superior a cero significa que los datos sorprendieron favorablemente, mientras que por debajo de cero decepcionaron.

El resultado refleja la positiva recepción que tuvo el Imacec de noviembre, que creció 3,2% anual, más del 2,9% de octubre y más que el 2,5% previsto por el mercado. Específicamente, Itaú destacó que por primera vez desde junio, la minería no lideró la actividad: el Imacec no minero creció 3,2%, la tasa más alta desde febrero de 2016 y superó al Imacec no minero que mejoró 2,9%. De hecho, la actividad del comercio fue robusta en noviembre, registrando un avance de 5,7% anual.

"De cara al futuro, el crecimiento de la actividad duplicará fácilmente en 2018 el 1,5% estimado para 2017. Mayor crecimiento global, una mejora en la confianza privada y una política monetaria expansiva impulsará la recuperación", indicó el reporte de Itaú.

En la región, el Índice de sorpresas se acercó a la neutralidad en enero, al marcar -0,02 puntos frente a las 0,24 unidad de diciembre, ya que los resultados favorables de la economía chilena se sumaron a que el indicador brasileño volvió a terreno positivo, dado que prácticamente todos los datos económicos publicados en el mes se ubicaron en la parte alta de las expectativas.

El subíndice colombiano también se incrementó en el mes gracias a que la producción industrial del país cafetero se expandió durante noviembre, contrario las expectativas de caída que existían entre la mayor parte de los analistas.

Los índices de México y Perú retrocedieron respecto a la medición de diciembre. El primero tras un decepcionante desempeño de la inversión y un crecimiento del PIB por debajo de las proyecciones en FUENTE: BLOOMBERG E ITAÚ (*) ENERO el segundo.

Precios de los alimentos se normalizarían en febrero

De los cinco productos que más elevaron su valor durante enero, cuatro correspondieron a alimentos: los limones duplicaron su precio respecto a diciembre tras anotar un alza de 101,4%, mientras que los tomates subieron 18%, las manzanas 14,5% y las naranjas 9,5%. Dichos productos, que se caracterizan por su estacionalidad, mostraron alzas mayores a sus comportamientos previos, lo que según los agentes y autoridades se debería revertir en los meses siguientes.

El ministro subrogante de Agricultura, Claudio Ternicier, recordó que generalmente son los factores climáticos los que afectan el precio al retrasar la producción mientras que la demanda se mantiene, que fue lo que sucedió con el caso particular del tomate.

"Esto tiende a emparejarse inmediatamente una vez que empieza a haber un abastecimiento normal", indicó la autoridad. Agregó que el importante aumento en el precio de los limones también se debió a una producción escasa del producto.

En BCI Estudios aunque esperan que algunos alimentos, como los limones, aún podrían exhibir incrementos en febrero, serán de menor magnitud y en general, los precios tenderán a normalizarse. "En frutas y verduras esperamos una varición de 0% para febrero", indicó el economista de la entidad, Felipe Ruiz.

Para el IPC general BCI Estudios prevé una variación entre 0% y 0,1%, al igual que Santander, que espera que la sorpresa inflacionaria de enero se revierta e incluso no descarta que la cifra esté por debajo de lo esperado "en particular en ítems donde el tipo de cambio es determinante como son los bienes importados".

En la vereda opuesta, el paquete turístico fue el producto que más bajo (-11,8%) y Santander remarcó que por su volatilidad merece "especial atención". Subrayó que la caída que registró el ítem fue superior a sus expectativas y las razones que explicaron su retroceso -aumento en la oferta y la apreciación cambiaria- son efectos que podrían hacerse extensivos a febrero.